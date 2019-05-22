Как без таблеток избавиться от головной боли

22.05.2019 12:45

Головная боль болезненна, отвлекает и раздражает, и это одна из самых распространенных физических проблем человечества.

Головные боли могут быть спровоцированы всевозможными вещами - от обезвоживания до стресса и аллергии.

Головная боль причиняет страдание, и первое, что мы обычно делаем, это обращаемся к нашей аптечке. Любое из безрецептурных болеутоляющих средств может минимизировать или устранить головную боль.

К сожалению, несмотря на заявления, что эти лекарства безопасны, все они имеют некоторые серьезные побочные эффекты. И у каждого из основных болеутоляющих средств эффективная доза неудобно близка к токсической дозе. Поэтому медики не рекомендуют регулярное и последовательное использование продукта для облегчения боли.

Следующие натуральные обезболивающие могут устранить ваши страдания, не вызывая опасных побочных эффектов. Многие из них использовались в гомеопатической медицине в течение сотен лет, как пункт 3, в то время как другие (см. пункт 5) действительно собираются обратиться к сегодняшнему современному американцу.

1. Вода.

Первое, что вы должны сделать, когда почувствуете головную боль, это выпить немного воды. Хроническое обезвоживание является чрезвычайно распространенной причиной головных болей, а это означает, что речь идет не только о том, сколько воды вы выпили сегодня, но и о ваших привычках потребления воды в целом. Обезвоживание также может вызывать спазм и раздражительность, что приводит к ухудшению симптомов.

Чтобы уменьшить симптомы головной боли, связанные с дегидратацией, нужно пить воду в течение 30 минут до трех часов. Если вы склонны к головным болям, вы можете уменьшить их частоту, если будете придерживаться правильного питьевого режима, и есть много богатых водой продуктов, таких как фрукты и овощи.

2. Куркума.

Одним из самых болезненных состояний организма является воспаление, и это касается и головной боли. Ибупрофен является сильным противовоспалительным средством, поэтому он может заставить вас чувствовать себя лучше.

Но существует много природных противовоспалительных средств, которые вы должны попробовать в первую очередь. Например, куркуму. В ней высокая концентрация противовоспалительных соединений, а также много мощных антиоксидантов. Противовоспалительные элементы куркумы называются куркуминоидами, но мы обычно говорим о наиболее важном из них - куркумине.

Куркумин уменьшает воспаление во всем теле, а в случае головных болей может облегчить причину, вызывающую боль. Если вам не нравится вкус куркумы, она также поставляется в форме капсул.

3. Кора ивы.

Если вы ищете более естественную форму обезболивающих средств лабораторного производства, подумайте о коре ивы. Она содержит салицин, близкого родственника ацетилсалициловой кислоты, также известной как аспирин. Наши древние предки жевали кору ивы, чтобы облегчить боль, уменьшить жар и снять воспаление. В настоящее время вы найдете кору ивы в сухом виде для приготовления чая или в виде капсулы или жидкой добавки.

Кора ивы, безусловно, мощное средство, но поскольку она близка к действительному аспирину, она может вызвать некоторые побочные эффекты. Как и все безрецептурные препараты, она не рекомендуется для длительного применения.

Ее не следует давать детям или лицам, принимающим антикоагулянтные препараты. Не смешивайте кору ивы с другими обезболивающими.

4. Магний.

Исследования показали, что дефицит магния часто встречается у людей, которые страдают от мигрени. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что 600 мг перорального цитрата магния в день может снизить частоту мигреней, а также их интенсивность.

Непонятно, почему магний помогает при головных болях, но это очень важный минерал, который помогает бесчисленным функциям организма, включая регулирование уровня сахара в крови и передачу нервов. Очевидно, что именно наши нервы передают сообщения о боли в мозг, и низкий и высокий уровень сахара в крови может вызвать головную боль. Возможно, это объясняет способность магния облегчать страдания.

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