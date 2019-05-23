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Как понизить артериальное давление в домашних условиях
Специалисты назвали напиток, который помогает нормализовать повышенное артериальное давление при регулярном употреблении.
О полезных свойствах данного напитка известно давно. Он повышает упругость и эластичность сосудов, а также способствует их расширению, снижает уровень «плохого» холестерина в крови, помогает рассасывать атеросклеротические бляшки и в целом положительно воздействует на сердечно-сосудистую систему, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Кому-то может показаться странным, что речь идет об обычном зеленом листовом чае, однако исследования ученых показали, что люди, страдающие гипертонией и принимающие этот напиток регулярно в течение двух месяцев, добиваются снижения повышенного артериального давления без приема лекарственных препаратов на целых десять процентов. Конечно, этого достаточно только при начальной стадии заболевания. При более серьезных формах гипертонии без лекарственных препаратов не обойтись, однако можно добиться снижения дозы принимаемых лекарств.
Специалисты советуют для снижения повышенного артериального давления пить свежий зеленый чай, который заваривался не более двух минут. Одной-двух чашек в день достаточно для получения положительного эффекта, отмечают специалисты.
Теги: Донбасс, здоровье, артериальное давление
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