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Архив - Будь здоров!

Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику

23.05.2019 15:40
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Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику

С приходом лета приближается и сезон клубники — полезной ягоды, которую любят не только дети, но и взрослые.

Несмотря на уникальные свойства клубники, есть противопоказания к ее употреблению, пишет Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

В зону риска попадают:

Аллергики. Клубника содержит такое вещество, которое вызывает у некоторых людей жуткую аллергию, эти вещества называют антоцианами. Именно этим веществам ягода обязана красному цвету.

Кроме аллергиков, клубнику не стоит есть много людям, страдающим болями в суставах и подагрой. Клубника только усилит болевые ощущения в суставах.

Так же не рекомендуется употреблять клубнику больным на гастрит и на гастродуоденит.

Язвенникам так же эта ягода противопоказана.

Нельзя одновременно есть клубнику и принимать лекарство от давления (на основе энаприла). Это даст дополнительную нежелательную нагрузку на почки.



Теги: Донбасс, здоровье, клубника, медицина
 
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