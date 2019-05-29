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Кому противопоказана клубника?
Польза и вред ягоды.
Клубника — один из многих сезонных продуктов, который непременно стоит ввести в свой рацион почти каждому. В ней содержится кладезь витаминов и необходимых нутриентов. Среди них витамин С, В1, В6, В9 и К. Также здесь имеется большое количество магния, марганца, железа, калия и кальция. Еще один плюс — низкая калорийность клубники. В ней всего 32 кКал на 100 г, что делает продукт доступным даже тем, кто хочет сбросить вес. Однако употребление этой ягоды может нести и опасность, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Вред клубники
При употреблении разумных количеств этого продукта здоровым человеком, не имеющим индивидуальной непереносимости, проблем возникнуть не должно. Но для некоторых людей клубника все же может быть опасна.
Беременные женщины
Несмотря на большое содержание фолиевой кислоты, полезной для беременных, клубника все же может вызвать негативные последствия. Речь идет о злоупотреблениях лакомством, следствием которого может стать возникновение аллергии у будущего ребенка.
Аллергики
Людям с повышенной чувствительностью клубнику стоит употреблять осторожно. При возникновении любого из этих симптомов: жжение в горле, сыпь, зуд стоит обратиться к врачу.
Страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта
Из-за высокого содержания фруктовой кислоты клубнику не советуют людям, страдающим язвенной болезнью, гастритом, колитом и др. В больших количествах ягода способна раздражать стенки желудка и кишечника, что иногда приводит к обострениям хронических состояний.
Клубника vs гипертония
Мало кто знает, но некоторым людям, страдающим гипертонией, не стоит вводить в рацион клубнику. А именно тем, кто проходит лечение с помощью энаприла. Этот препарат в сочетании с летней ягодой способен создавать усиленную нагрузку на почки, что совсем нежелательно.
Для того чтобы без ущерба наслаждаться вкусной летней ягодой, главное учесть некоторые описанные выше моменты и ни в коем случае не злоупотреблять. А еще важно правильно выбрать клубнику, особенно в самом начале сезона.
Источник: https://hronika.info
Теги: Донбасс, клубника, противопоказания
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