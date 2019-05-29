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Медики объяснили, как распознать аллергический насморк
Правильная постановка диагноза важна для верного лечения.
Аллергический и инфекционный насморк часто путают из-за схожих симптомов, как и простуду с аллергией. Поэтому врач-аллерголог Ольга Жоголева назвала основные отличия этих видов насморка, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
У детей, в отличие от взрослых, отличить аллергический насморк от неаллергического, становится непростым.
Связано это с тем, что у детей инфекции возникают значительно чаще, чем у взрослых, маскируя аллергический насморк.
Кроме того, аллергия у детей может иметь инфекционно-зависимый характер и ярко проявляться исключительно на фоне инфекции.
Основные отличительные признаки аллергического ринита
- насморк с обильным водянистым отделяемым из носа
- чихание (особенно, сериями)
- заложенность носа
- зуд в носу
- наличие покраснения и зуда обоих глаз, слезотечение
Если присутствуют два и более симптома из списка более часа в течение нескольких дней, то это означает, что у вас аллергический насморк.
Если отмечается только заложенность носа или обильные слизистые выделения, аллергический ринит возможен, но требуется подтверждение лабораторными методами.
Если есть чихание, зуд в носу и/или глазные симптомы, но нет обильного слизистого выделения, нужно искать неалергические причины насморка.
Специфический признак аллергического ринита — аллергический салют (или аллергическое «приветствие»): вытирание носа ладонью снизу вверх, чтобы убрать слизь и почесать нос.
Если во время насморка есть эти симптомы, то нужно искать другие причины насморка, кроме аллергии:
- заложенность только с одной стороны
- выделения из носа только с одной стороны
- густое зеленое или желтое выделение
- стекание содержимого носа по задней стенке глотки
- боль в области лица
- повторяющиеся кровотечения
- потеря обоняния
Врач отмечает: аллергический и неаллергический насморк могут сочетаться.
Если вы видите у себя / ребенка сочетание признаков из двух списков, это означает, что нужно искать и аллергию, и неалергические причины.
Лучше всего обратиться к врачу для точного установления диагноза.
Теги: Донбасс, здоровье, аллергия, насморк
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