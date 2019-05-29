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Врачи рассказали, кому категорически нельзя есть имбирь
Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью.
Имбирь можно добавлять в первые блюда, выпечку и чай, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
О том, какой пользой обладает имбирь, знали еще наши предки. Корень этого растения с успехом применялся для лечения заболеваний желудка, при различных расстройствах кишечника. В его составе есть вещества, которые благотворно влияют на весь организм в целом.
Зачастую люди отказываются от употребления имбиря в связи с тем, что не всегда знают, как правильно с ним обращаться. А ведь для профилактики и лечения простудных заболеваний лучше него, пожалуй, ничего и нет. Имбирь в пищу можно использовать в составе первых или вторых блюд, а также в виде добавки в десерты и напитки. Существует достаточное количество рецептов, где он является важным ингредиентом.
Как правильно есть имбирь
Стоит помнить, что имбирь обладает оригинальным вкусом, который не всем нравится. Однако в свежем и в сухом виде он имеет различные оттенки послевкусия. Поэтому, попробовав, например, сушеный продукт, не спешите делать выводы, если он вам не понравился. Попробуйте кусочек «естественного» или консервированного корня, выберите для себя наиболее приемлемый вариант.
Итак, вы приобрели имбирь в виде корня. Первое, что стоит сделать, это выделить для него отдельную доску и нож. Лучше всего подойдет синтетическая доска, потому как дерево прочно впитает запах, который потом может перейти и на другие продукты, разделываемые на этой доске. Промойте тщательно корень и очистите кожицу. Слой ее делайте как можно тоньше, именно под ней расположены самые ценные составляющие имбиря.
Можете добавить имбирь в первое блюдо, он отлично подходит к мясу. Вот только добавлять его стоит практически перед самым моментом готовности. Если решили положить его в выпечку, лучше выбирать сушеный и добавлять его прямо в тесто. А на готовое блюдо можно положить имбирь в сахаре. Расчет пропорций ведите от соотношения 1 г имбиря к 1 кг веса блюда. Оригинальным получится вкус соуса с имбирем.
Кому нельзя есть имбирь
Есть и определенные предостережения при использовании этого продукта. Дело в том, что имбирь считается лекарственным средством. Активно использовать его можно лишь тогда, когда уверены, что у вас нет противопоказаний и индивидуальной непереносимости.
Также помните, что имбирь – это пряность, в ней содержатся эфирные масла, ему присущ горький и жгучий вкус, это специфическая его особенность, которая может быть противопоказана людям, имеющим заболевания желудка и мочевого пузыря. Кроме того, имбирь желательно исключить из меню беременным и кормящим мамам. Отказаться от продукта вынуждены и гипертоники, а также люди с проблемами сердца, он может быть опасным для них, вызвать осложнения.
Иногда человека настолько затягивает желание оздоровить и укрепить свой организм, что он забывает о чувстве меры. Не стоит думать, что имбирь – панацея, которой чем больше в организме, тем лучше. Только допустимые количества его принесут вам пользу. Переизбыток, пусть даже такого ценного продукта как имбирь, только навредит, навсегда поселив мысль о его исключительно отрицательном влиянии.
Теги: Донбасс, здоровье, имбирь
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