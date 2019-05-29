Врачи рассказали о негативных свойствах зеленого чая

29.05.2019 22:15

Специалисты выяснили самые негативные свойства привычного всем чая.

Эксперты заявляют, что, невзирая на ряд положительных свойств, чай может нанести существенный вред нашему организму. В первую очередь медики отмечают вред чая для зубов. Данный напиток весьма пагубно сказывается на зубной эмали, разрушая ее. Правда, для достижения такого эффекта необходимо употреблять более пяти кружек чая в день, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Еще одна опасность кроется в пакетированном виде чая. Специалисты утверждают, что для его изготовления берутся самые старые листья, аккумулирующие в себе фториды, имеющиеся в почве. Эти вещества могут спровоцировать развитие онкологии, вредят костям и почкам. Употребление чая сразу после еды мешает усваиваться железу.

Помимо этого, опасно пить чай в вечернее время, так как этот напиток содержит ударные дозы кофеина и мешает спокойному сну.

Ученые также утверждают, что увлечение чаем может обусловить проблемы с печенью.

Американские исследователи заверяют, что в течение дня стоит ограничиться 2 чашками данного напитка, чтобы не навредить своему здоровью.