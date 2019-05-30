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Медики рассказали об особенностях питания в жару
Что лучше кушать.
Переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела – после такой еды жара может ощущаться особенно тяжело. Чтобы помочь организму адаптироваться к жаре, специалисты советуют скорректировать питание и следить за качеством сна. Об особенностях питания в жаркую погоду передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.
1. Ограничить количество сладостей и приправ. Чтобы не изнурять организм потерей жидкости, а вместе с ней и важных для него веществ, в жару нужно строго контролировать потребление продуктов, богатых простыми углеводами, – прежде всего, это разнообразные сладости и мучные изделия. Кроме того, лучше в этот период отказаться от острых приправ, всего перченого. Читайте также Выяснилась неожиданная польза жары для женщин
2. Меньше животных белков и жира. Эти пищевые компоненты требуют много энергии для своего переваривания, и в жаркую погоду это способствует упадку сил и тонуса.
3. Больше зелени. Ее употребление отлично тонизирует в условиях жары, к тому же, зелень – непревзойденный источник витаминов. Медики советуют налегать на листовые салаты.
4. Не отказываться от соли. Вместе с потом соль и другие минералы и без того выводятся в жару в большом количестве. Поэтому специально снижать соль не нужно, ее недостаток может стать причиной ухудшившегося самочувствия.
5. Употреблять продукты с вяжущим вкусом. Бананы, морсы из рябины или смородины, шпинат, мята. Их употребление помогает справиться с тошнотой, которая нередко возникает в жару из-за ухудшения работы сосудов и кровобращения.
6. Не есть тяжелого на ночь. Переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела – после такой еды жара может ощущаться особенно тяжело, что повлияет и на качество сна. В жаркую погоду следует ограничиваться легкими ужинами, подчеркивают врачи.
Теги: Донбасс, здоровье, питание, жара
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