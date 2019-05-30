Медики рассказали об особенностях питания в жару

30.05.2019 09:32

Что лучше кушать.

Переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела – после такой еды жара может ощущаться особенно тяжело. Чтобы помочь организму адаптироваться к жаре, специалисты советуют скорректировать питание и следить за качеством сна. Об особенностях питания в жаркую погоду передает Хроника.инфо со ссылкой на УНИАН.

1. Ограничить количество сладостей и приправ. Чтобы не изнурять организм потерей жидкости, а вместе с ней и важных для него веществ, в жару нужно строго контролировать потребление продуктов, богатых простыми углеводами, – прежде всего, это разнообразные сладости и мучные изделия. Кроме того, лучше в этот период отказаться от острых приправ, всего перченого. Читайте также Выяснилась неожиданная польза жары для женщин

2. Меньше животных белков и жира. Эти пищевые компоненты требуют много энергии для своего переваривания, и в жаркую погоду это способствует упадку сил и тонуса.

3. Больше зелени. Ее употребление отлично тонизирует в условиях жары, к тому же, зелень – непревзойденный источник витаминов. Медики советуют налегать на листовые салаты.

4. Не отказываться от соли. Вместе с потом соль и другие минералы и без того выводятся в жару в большом количестве. Поэтому специально снижать соль не нужно, ее недостаток может стать причиной ухудшившегося самочувствия.

5. Употреблять продукты с вяжущим вкусом. Бананы, морсы из рябины или смородины, шпинат, мята. Их употребление помогает справиться с тошнотой, которая нередко возникает в жару из-за ухудшения работы сосудов и кровобращения.

6. Не есть тяжелого на ночь. Переваривание тяжелой пищи вызывает повышение температуры тела – после такой еды жара может ощущаться особенно тяжело, что повлияет и на качество сна. В жаркую погоду следует ограничиваться легкими ужинами, подчеркивают врачи.