Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях

30.05.2019 18:39

Эти продукты стабилизируют и снижают давление.

По свидетельствам людей, которые на собственном опыте проверили продукты, снижающие давление, «помощниками врача» в плане стабилизации артериального давления, по их мнению, являются свекла, морковь, сельдерей, чеснок, черная смородина и чай каркаде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Снижает давление свекла, которую можно употреблять в любом виде. Реально проверено, что свекольный сок снижает давление. Безусловно, мало кому понравится давить сок из свежей свеклы, проще и вкуснее приготовить разные блюда из отварной и запеченной свеклы. Летом хорошо идет холодный свекольный суп, а также салаты с печеной свеклой.

Доказано британскими учеными, что снижает давление сельдерей. Четыре стебля сельдерея в день может снизить давление на 10-15%. Летом можно приготовить себе холодный суп с сельдереем и горошком, а также лимонад из сельдерея с клюквой.

Проверено также на себе, что морковный и томатный сок снижают артериальное давление. Морковь весьма благотворно действует на давление, но морковный сок обязательно нужно смешивать со сливками, иначе он не усваивается. Из морковки можно готовить всевозможные салатики, салатики и даже стейки.

Также снижает давление у гипертоников чеснок, и это научно доказанный факт. Натертая морковка с чесноком и сметаной или майонезом — это не только полезно, но и очень вкусно.

В список продуктов, которые снижают кровяное давление, попала черная смородина. Для гипертоников — это самое необходимое лекарство. Поэтому в сезон этой ягоды обязательно стоит перетирать черную смородину с сахаром и раскладывать по банкам – на зиму.

Что касается чая каркаде, говорят, что это на самом деле это достаточно опасный напиток, ибо в горячем виде он повышает давление, а в холодном — понижает. Главное — не перепутать. Согласитесь, это хорошая альтернатива газировке в летнюю жару.

В целом гипертоникам надо есть побольше овощей и рыбы, поменьше соли и животных жиров, эти рекомендации никто не отменял.