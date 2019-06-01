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Самые опасные виды кашля
Кашель может быть симптомом опасной болезни.
Врачи рассказали о разных видах кашля, которые могут указывать на возможные болезни, сообщает Новости Ю.
Специалисты отмечают, что для некоторых состояний (простуда, аллергия) явление кашля закономерно, однако существуют случаи, когда следует насторожиться и записаться на прием к врачу.
Длительный кашель. Очень часто длительный кашель связан с наличием аллергена в среде человека. Но также, по словам врачей, длительный процесс может быть сигналом о развитии туберкулеза и рака. В случае затянувшегося кашля обязательно нужно пройти обследование.
Кашель с выделением крови. Специалисты рассказали, что выделение крови из дыхательных путей во время кашля может говорить о развитии инфекции, а также онкологического процесса. Кроме того, причинами могут быть туберкулез, застойная сердечная недостаточность, травма легких, легочная эмболия. Врачи отмечают, что кровохарканье – опасный симптом, и обратиться за обследованием в связи с этим нужно даже если при кашле выделяется небольшое количество крови.
Кашель с розовой пенистой мокротой. Появление розовой пенистой мокроты с пузырьками при кашле может говорить об избытке жидкости в легких.
Кашель со слизью. Выделение при кашле мокроты или слизи является поводом записаться на прием к врачу. Такой кашель может указывать на бронхит, синусит, пневмонию.
Теги: Донбасс, здоровье, болезнь, опасность, кашель, симптом
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