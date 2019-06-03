Все рубрики раздела
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Самые опасные виды кашля16:02
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление
Медики назвали летний доступный фрукт, который гарантированно снизит давление без лекарств.
Многие ошибочно относят этот фрукт к ягодам, на самом деле, это ботаники относят его к косточковым фруктам. А медики считают весьма эффективным в снижении повышенного артериального давления, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Мягко снижать повышенное артериальное давление, благотворно влиять на работу сердечной мышцы, оказывать легкое мочегонное действие способна вишня. За счет всех этих свойств данный фрукт, который принято считать ягодой, незаменим для людей, страдающих гипертонией.
Недаром вишню принято называть «сердечной ягодой». В ней содержится кумарин и оксикумарин, которые нормализуют состав крови и её свертываемость. Кроме того, за счет большого содержания витамина С и дубильных веществ вишня укрепляет стенки капилляров, повышая их тонус.
Все это приводит к тому, что происходит естественное снижение повышенного артериального давления без приема лекарств.
Теги: Донбасс, лекарство, давление, фрукты
- Зеленка, валидол и перекись: назван топ ''фуфломицинов'' в Украине
- В Украине запретили популярные лекарства от простуды
- Минские соглашения были нужны Кремлю для давления на Украину
- В Украине запретили известный препарат от кашля
- Внимание! В Украине зелёнку и йод внесли в список запрещённых препаратов
- В Украине попало под запрет еще одно популярное лекарство
- Пляж с военной базой и патрули: как и за сколько отдыхают летом в ДНР10:41
- Донбасс уже не нужен: почему куратор боевиков потерял свой пост в Кремле10:19
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На «Гнутово» нет машин09:38
- Четыре члена НВФ подорвались на собственных минах, — ГУР Минобороны09:21
- Боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина08:49
- «Пушилин, Приходько, примите меры»: горловчане возмущены ужасными условиями на КПП «ДНР»08:31
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ07:49
- В Луганске совершено покушение на "министра МВД" Корнета: его дни сочтены07:27
- Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами18:40
- Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы17:48
- В США появился первый в мире рэпер-миллиардер10:30
- Донбасс уже не нужен: почему куратор боевиков потерял свой пост в Кремле10:19
- На дне Мексиканского залива нашли древний корабль10:02
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На «Гнутово» нет машин09:38
- Четыре члена НВФ подорвались на собственных минах, — ГУР Минобороны09:21
- Стала известна причина поражения Энтони Джошуа09:00
- Боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина08:49
- Украинские футболисты впервые вышли в четвертьфинал ЧМ U-20 (ВИДЕО)08:40
- «Пушилин, Приходько, примите меры»: горловчане возмущены ужасными условиями на КПП «ДНР»08:31
- Гороскоп на 4 июня: Близнецам нужно быть осторожными, а Козероги будут шокировать окружающих08:12
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина15:48
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Донецк онемел от "подарка” Пушилина