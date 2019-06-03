Все рубрики раздела
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Самые опасные виды кашля16:02
- Врачи назвали напитки, которые обезвоживают организм21:05
- Список продуктов, снижающих давление в домашних условиях18:39
- Эксперты рассказали, как избавиться от «пивного» живота15:00
Врачи рассказали о вреде электронных сигарет
Электронные сигареты различных типов используют 2,9 миллиона совершеннолетних британцев.
Споры о вреде и пользе электронных сигарет и возможности с помощью них бросить курить не стихают во всем мире уже несколько лет. Как к электронным сигаретам относятся британские медики и что они рекомендуют.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
«Вы вдыхаете с помощью них (электронных сигарет) никотин. Поэтому сейчас правительство классифицирует данные устройства не как полностью здоровую альтернативу сигаретам, а как способ бросить курить и начать бороться с зависимостью. Вы можете использовать электронные сигареты наравне с никотино-заместительной терапией, и NHS (национальная служба здравоохранения) этот метод признает», — сказал Сэм, врач общей практики одной из поликлиник на западе Лондона.
Действительно, официальная программа NHS по борьбе с курением Smokefree считает электронные сигареты первым шагом в борьбе с курением. В документах программы говорится, что при курении электронных сигарет человек не вдыхает самые опасные продукты горения: смолы и угарный газ. Считается, что главным образом эти соединения повышают вероятность заболевания раком.
«Электронные сигареты нельзя считать безопасными, однако они несут риск в меньшей степени. Жидкость для вейпов и капсулы для электронных сигарет могут содержать потенциально опасные химические соединения, однако в значительно меньших количествах, чем обычные сигареты», — говорится в материалах Smokefree.
Программа отмечает, что никотино-заместительная терапия широко используется в стране многие годы для того, чтобы стимулировать людей бросить курить, этот вид терапии, равно как использование электронных сигарет, может «безопасно применяться для лечения зависимости». В качестве окончательного решения вопроса с зависимостью от никотина NHS предлагает широкий набор мер: от занятий в группах поддержки, работы с психологом до гипнотерапии.
За последние четыре года британские ученые провели два больших исследования влияния электронных сигарет на легкие человека: первое было опубликовано в 2015 году, второе — подтвердившее результаты первого, — в 2018 году. Оба исследования проводились представителями нескольких университетов страны и Центра исследования онкологических заболеваний Великобритании под патронатом Управления здравоохранения Англии. Ученые подтвердили, что электронные сигареты на 95% менее опасны обычных.
Британские специалисты не согласны с заявлениями о том, что активное распространение и популяризация электронных сигарет могут привести к тому, что начнут курить многие молодые люди, не курившие ранее.
«Высказывалась обеспокоенность тем, что использование электронных сигарет приведет к популяризации курения среди молодежи. Но в Великобритании исследования четко показали, что регулярное использование электронных сигарет молодыми людьми, которые ранее никогда не курили, остается незначительным — их менее 1%. Процент курящей молодежи продолжает снижаться обнадеживающими темпами. Мы должны тщательно отслеживать эти тенденции, но имеющиеся у нас данные говорят о том, что электронные сигареты не являются путем к популяризации традиционного курения среди молодежи», — рассказала профессор Университета Стирлинга (Шотландия) Линда Баулд.
В настоящее время, по данным NHS, электронные сигареты различных типов используют 2,9 миллиона совершеннолетних британцев, из них полностью отказались от курения обычных сигарет 1,5 миллиона. Наиболее частой причиной перехода на электронные сигареты британцы называют желание бросить курить, и такой способ является наиболее популярным. С 2007 по 2019 год количество курящих британцев снизилось с 24,2% до 15,0%. Каждый год в Англии от проблем, вызванных курением, умирают 79 тысяч человек.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, электронная сигарета
- Пляж с военной базой и патрули: как и за сколько отдыхают летом в ДНР10:41
- Донбасс уже не нужен: почему куратор боевиков потерял свой пост в Кремле10:19
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На «Гнутово» нет машин09:38
- Четыре члена НВФ подорвались на собственных минах, — ГУР Минобороны09:21
- Боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина08:49
- «Пушилин, Приходько, примите меры»: горловчане возмущены ужасными условиями на КПП «ДНР»08:31
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ07:49
- В Луганске совершено покушение на "министра МВД" Корнета: его дни сочтены07:27
- Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами18:40
- Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы17:48
- В США появился первый в мире рэпер-миллиардер10:30
- Донбасс уже не нужен: почему куратор боевиков потерял свой пост в Кремле10:19
- На дне Мексиканского залива нашли древний корабль10:02
- Обстановка на блокпостах в Донбассе: На «Гнутово» нет машин09:38
- Четыре члена НВФ подорвались на собственных минах, — ГУР Минобороны09:21
- Стала известна причина поражения Энтони Джошуа09:00
- Боевики на Донбассе молятся иконе Владимира Путина08:49
- Украинские футболисты впервые вышли в четвертьфинал ЧМ U-20 (ВИДЕО)08:40
- «Пушилин, Приходько, примите меры»: горловчане возмущены ужасными условиями на КПП «ДНР»08:31
- Гороскоп на 4 июня: Близнецам нужно быть осторожными, а Козероги будут шокировать окружающих08:12
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина15:48
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Донецк онемел от "подарка” Пушилина