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Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками
Они способны навредить.
Ученые выяснили, чем именно небезопасны для человека и окружающей среды влажные салфетки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Влажные салфетки порядком упростили нашу жизнь. Они всегда под рукой и выручают, когда срочно нужно вытереть руки или лицо. Однако недавно британские исследователи выяснили, что они способны навредить.
А причины следующие:
В их составе присутствуют консерванты, которые могут раздражать кожу взрослого человека и особенно малышей. Кроме того, аллергическую реакцию могут вызывать анисовая и янтарные кислоты, которыми часто пропитаны влажные салфетки.
Салфетки распространяют бактерии. Вот типичный пример: вы обедаете в общепите и случайно роняете на кофту еду. Вы вытираете салфеткой одежду, а потом ей же — руки. Однако это лишь разносит бактерии. В таких ситуациях лучше мойте руки под водой и с мылом.
Влажные салфетки вредят окружающей среде, так как в них могут присутствовать волокна пластика. Когда они попадают в крупные водоемы, то их могут съесть животные.Это затем может привести к их гибели.
Наносится вред бытовой жизни дома, если их смывать в унитаз. Люди часто это делают и не понимают, что так может забиться канализация.
Специалисты советуют не злоупотреблять влажными салфетками. В тех случаях, когда можно вымыть руки, лучше использовать мыло и воду. Так надёжнее!
Теги: Донбасс, здоровье, вред, салфетка
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