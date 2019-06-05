Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать

05.06.2019 19:05

В некоторых популярных лекарствах содержатся химические вещества, которые проникают в эпидермис и могут вступать в реакцию с ультрафиолетовыми лучами.

Солнечный свет, попавший на такую измененную кожу, может вызвать ожоги, аллергию и усиленную пигментацию, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Однако реакция на такие лекарства непредсказуема. У одних людей она не проявляется никогда, а у других — постоянно.

Во время каких препаратов нельзя загорать

Популярные обезболивающие

Здесь имеются в виду нестероидные противовоспалительные препараты: ибупрофен, аспирин, напроксен, пироксикам, диклофенак. Парацетамол к этой группе не относится.

Некоторые антибиотики

Явный фототоксический эффект есть у антибиотиков из группы тетрациклинов, хинолонов и фторхинолонов.

Определенные лекарства против аллергии

Речь о препаратах на основе прометазина, цетиризина, дифенгидрамина. В целом, если вы принимаете любой антигистаминный препарат, перечитайте список побочных эффектов: там может числиться светочувствительность.

Препараты для лечения гипертонии

В частности, лекарства на основе гидрохлоротиазида или дилтиазема.

Некоторые безрецептурные витамины и БАДы

Особенно зверобой, он резко повышает светочувствительность кожи. Подобным эффектом обладает также ниацин – форма витамина В3.