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Архив - Будь здоров!

Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды

05.06.2019 17:01
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Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды

Оказалось, что чистить зубы сразу после еды вредно и, соответственно, крайне нежелательно.

Парадокс, но сразу после еды чистить зубы нежелательно. Особенно если в вашем меню были кислые продукты или сок, — отметил автор, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Дело в том, что кислота вступает в реакцию с зубной пастой — и вместе они здорово разрушают эмаль. Поэтому с чисткой при помощи пасты и щетки лучше подождать час или даже два, но пользоваться зубной нитью не возбраняется.

Спе­ци­алис­ты ре­комен­ду­ют чис­тить зу­бы два ра­за в день, но мно­гие лю­ди из со­об­ра­жений ги­ги­ены чис­тят зу­бы пос­ле каж­до­го при­ема пи­щи, пе­реку­сов и слад­ких на­пит­ков.

Од­на­ко ис­сле­дова­ние по­каза­ло, что чис­тка зу­бов сра­зу пос­ле при­ема пи­щи или на­пит­ков, осо­бен­но кис­лых, мо­жет боль­ше нав­ре­дить, чем при­нес­ти поль­зу.

Пос­ле пот­ребле­ния га­зиро­ван­ных и кис­лых на­пит­ков, кис­ло­та воз­дей­ству­ет на эмаль зу­бов и на слой под эмалью, на­зыва­емый ден­ти­ном. Тре­ние зуб­ной щет­ки про­тал­ки­ва­ет кис­ло­ту еще глуб­же к эма­ли и ден­ти­ну.

Д-р Хо­вард Гэмбл, пре­зидент Ака­демии об­щей сто­мато­логии в США про­вел ис­сле­дова­ние, в хо­де ко­торо­го уче­ные прос­ле­дили за учас­тни­ками в те­чение трех не­дель, изу­чив воз­дей­ствие чис­тки зу­бов пос­ле то­го, как они вы­пива­ли ди­ети­чес­кую ко­лу.

Уче­ные об­на­ружи­ли, что чис­тка зу­бов че­рез 20 ми­нут пос­ле еды по­выша­ла уро­вень пов­режде­ний ден­ти­на. Урон был го­раз­до ни­же, ес­ли че­ловек чис­тил зу­бы че­рез пол­ча­са или час пос­ле еды.

Для за­щиты по­вер­хнос­ти ден­ти­на, сле­ду­ет по­дож­дать хо­тя бы пол­ча­са, пе­ред тем как чис­тить зу­бы.

Фрук­ты, осо­бен­но апель­си­новый и ли­мон­ный сок, ук­сус, слад­кие га­зиро­ван­ные на­пит­ки со­дер­жат вы­сокий уро­вень кис­ло­ты и раз­мягча­ют эмаль. Ес­ли вы выж­де­те хо­тя бы 30 ми­нут вы­делит­ся дос­та­точ­ное ко­личес­тво слю­ны что­бы ней­тра­лизо­вать кис­лотность.



Теги: Донбасс, здоровье, еда, зубы, стоматолог
 
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