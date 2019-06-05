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Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды
Оказалось, что чистить зубы сразу после еды вредно и, соответственно, крайне нежелательно.
Парадокс, но сразу после еды чистить зубы нежелательно. Особенно если в вашем меню были кислые продукты или сок, — отметил автор, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.
Дело в том, что кислота вступает в реакцию с зубной пастой — и вместе они здорово разрушают эмаль. Поэтому с чисткой при помощи пасты и щетки лучше подождать час или даже два, но пользоваться зубной нитью не возбраняется.
Специалисты рекомендуют чистить зубы два раза в день, но многие люди из соображений гигиены чистят зубы после каждого приема пищи, перекусов и сладких напитков.
Однако исследование показало, что чистка зубов сразу после приема пищи или напитков, особенно кислых, может больше навредить, чем принести пользу.
После потребления газированных и кислых напитков, кислота воздействует на эмаль зубов и на слой под эмалью, называемый дентином. Трение зубной щетки проталкивает кислоту еще глубже к эмали и дентину.
Д-р Ховард Гэмбл, президент Академии общей стоматологии в США провел исследование, в ходе которого ученые проследили за участниками в течение трех недель, изучив воздействие чистки зубов после того, как они выпивали диетическую колу.
Ученые обнаружили, что чистка зубов через 20 минут после еды повышала уровень повреждений дентина. Урон был гораздо ниже, если человек чистил зубы через полчаса или час после еды.
Для защиты поверхности дентина, следует подождать хотя бы полчаса, перед тем как чистить зубы.
Фрукты, особенно апельсиновый и лимонный сок, уксус, сладкие газированные напитки содержат высокий уровень кислоты и размягчают эмаль. Если вы выждете хотя бы 30 минут выделится достаточное количество слюны чтобы нейтрализовать кислотность.
Теги: Донбасс, здоровье, еда, зубы, стоматолог
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