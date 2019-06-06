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Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо

06.06.2019 22:01
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Этот повседневный продукт улучшает мужское либидо

Чем полезна морковь.

Морковь давно известна украинцам как самый доступный и полезный овощ, который можно применить едва ли не во всех сферах кулинарии. Однако ценен он не только для кожи, органов пищеварения и сердца, как мы привыкли думать. Специалисты также отмечают невероятную пользу этого овоща для мужского здоровья, передает Хроника.инфо со ссылкой наClutch.

 

В частности, ученые доказали, что благодаря моркови у мужчин увеличивается потенция, поэтому фармацевты всего мира давно включают этот ингредиент в состав лекарств для мужчин, имеющих проблемы в половой сфере. Кроме того, свежевыжатый морковный сок будет полезен после серьезных физических нагрузок, так как он поможет организму максимально быстро прийти в себя.

Поэтому мужчинам, желающим избежать проблем с потенцией, обязательно стоит начать включать морковь в свой рацион.

 



Теги: Донбасс, либидо, мужчины, продукты
 
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