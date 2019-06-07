Названы преимущества завтрака в постели

07.06.2019 14:00

Такой завтрак полезен в борьбе с депрессией.

Специалисты рассказали, что, когда люди впадают в депрессивное состояние, принимая пищу в спешке или испытывая во время еды напряжение, пищеварительная система «нервничает» вместе с ними, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Акценты.

Именно по этой причине в организме начинают происходить неприятные для человека процессы. Среди них повышенное газообразования, несварения и прочее.

А вот будучи в постели, человек чувствует себя расслабленным, а потому желудок куда быстрее переваривает поглощенную пищу. Поэтому время от времени таким способом приема пищи нельзя пренебрегать.