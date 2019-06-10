Супрун подсказала, как не «сгореть» в жару

10.06.2019 11:00

Почему загорать вредно.

Уляна Супрун рассказала, что жара совершенно не подходит для того, чтобы загорать, так как ультрафиолет негативно отражается на состоянии кожи. Он способствует образованию морщин, сухости кожи, появлению ожогов и даже может спровоцировать рак. Как уберечь свою кожу от негативного воздействия ультрафиолета, Супрун написала на своей странице в Facebook, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.

«Загар — это попытка кожи защититься от повреждения ультрафиолетовыми лучами. Для этого специальные клетки — меланоциты, синтезируют пигмент меланин, и он распространяется в коже. Мы различаемся по способности образовывать меланин, поэтому если у вас белая кожа, «к которой загар не липнет», как можно раньше бросьте попытки стать бронзовыми», — написала Супрун.

Она отметила, что ультрафиолет способен вызывать мутации, которые увеличивают риск возникновения рака кожи. Меланоциты могут начать активно делиться и привести к образованию меланомы – агрессивной опухоли, склонной к метастазам.

Также Супрун объяснила, что ультрафиолет сушит кожу и это приводит к быстрому ее старению, так как ультрафиолет активирует ферменты, которые отвечают за ее упругость. Ультрафиолет активизирует герпевирус и это особо заметно, когда во время отдыха на солнце у человека появляются различные «простуды» на губах.

Чтобы позаботиться о коже в жаркий летний период, Уляна Супрун дала несколько советов:

Пользуйтесь солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. Не стоит искать крем с максимальной защитой: крем с SPF 30 блокирует или отражает 97% лучей, а SPF50 — 98%.

Последние исследования показали, что компоненты солнцезащитных кремов в течение суток проникают в кровь. Сейчас дерматологи и онкологи уверяют, что вред от ультрафиолета преобладает ущерб от компонентов крема, и не надо отказываться от защиты.

Проверяйте срок годности солнцезащитного крема. В течение всего года выбирайте крем с защитой от ультрафиолета.

Помните о правиле чайной ложки — крем следует наносить по чайной ложке на каждую часть тела. Большинство людей наносят мало средства, но он нужен и рукам, и пальцам рук и ног, и ушам, и икрам. Выбирайте средство, которое не содержит парабенов — они увеличивают вероятность закрытия пор на коже и образование комедонов и акне.

Лучшим компонентом, который защищает от солнца, является оксид цинка. Но такие кремы, как правило, густые и жирные, и напоминают белила. Кремы, содержащие компоненты, поглощающие ультрафиолет удобнее в пользовании, хотя и не так надежны.

Если вы весь день на солнце, обновляйте крем каждые 2 часа. Но лучше не выходите на улицу в период с 10 утра до 4 вечера. Пребывание в тени на 30% уменьшает вероятность множественных ожогов у детей.

Не полагайтесь исключительно на солнцезащитный крем. Он уменьшает долю лучей, попадающих на кожу, но не полностью. Поэтому носите закрытую одежду, шляпы и очки.

Это может показаться парадоксальным, но именно закрытая легкая одежда из натуральной ткани и специальная спортивная одежда, не пропускает УФ, они лучше спасут вас от ожога и перегрева, чем обнаженная кожа. Одежда на 27% уменьшает вероятность ожогов.

Мы не сразу замечаем, что сгорели, ведь солнечные ожоги развиваются медленно, особенно в пасмурный день. Если вы сгорели, надо немедленно пойти в тень или помещение и охладить ожог. Поможет прохладный душ или компресс.

Уменьшить воспаление помогут ацетилсалициловая кислота и парацетамол, если только они вам не противопоказаны.

После ожога следует употреблять много жидкости — перегрев может вызвать обезвоживание. А также нужно употреблять продукты, богатые фолиевой кислотой и каротиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину. Именно их нутриенты помогут восстановиться после ожога.