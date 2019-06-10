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Врачи рассказали, какие продукты опасно брать с собой на пикник
Лето невозможно без пикников и вылазок на природу, но чтобы настроение не было испорчено, обязательно заранее подумайте о закусках и выложите из рюкзака или корзинки все потенциально опасные продукты.
Самым летним блюдом на природе, конечно же, является шашлык. И, выбирая к нему закуски или перекусы для компании, пока мясо жариться, стоит помнить, что сам по себе шашлык уже очень тяжелая пища, потому не стоит добавлять работы своему организму, передает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Конечно, жареное мясо не стоит смешивать с мучными изделиями, даже обычным хлебом, майонезными салатами или сладостями.
«На природе обязательно нужно отказаться от салатов с майонезом, которые еще не доехав о места отдыха, могут стать отравой, фаршированных яиц, маринованной и копченой рыбы и так далее. Не стоит также брать с собой покупные полуфабрикаты с целью приготовить их на огне, ведь их состав в большинстве случаев точно не известен, а отследить свежесть таких продуктов очень сложно.
Большинство готовых закусок, колбас, сыров и т.д. при высоких температурах очень быстро портятся. К тому же, наевшись салатиков, бутербродов, чипсов и прочего, вы «забьете желудок еще до того, как приготовится мясо – вы не оцените его вкус и почувствуете тяжесть в желудке и сонливость еще до того, как доедите свою порцию», — предупредила врач.
Эксперт также рекомендует заранее определиться какое блюдо на пикнике будет основным и продумывать легкие закуски и дополнения к нему, а не тянуть с собой на природу все, что есть в холодильнике.
Теги: Донбасс, здоровье, продукты
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