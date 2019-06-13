Эти советы помогут избежать летних проблем с желудком

13.06.2019 15:00

Заболевания ЖКТ обостряются летом.

Хронический гастрит, язвенная болезнь, а также другие заболевания желудочно-кишечного тракта, распространенные среди взрослого населения, чаще дают о себе знать в теплое время года, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Врач-терапевт, гастроэнтеролог и эксперт в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала о том, как жить без проблем с желудком.

«Летняя жара действует на организм на физическом уровне и заставляет наше тело работать по-другому. Меняется, например, выработка гормонов. Плюс, летом изменяется тип питания — в рационе появляются овощи и фрукты, которые зимой мы едим гораздо реже. Все это сказывается на работе ЖКТ», — говорит Пичугина.

Для того, чтобы обезопаситься от обострений хронических болезней желудка, нужно тщательно соблюдать режим дня, питаться небольшими порциями 4-5 раз в день, всегда иметь при себе набор продуктов для быстрого перекуса (бананы, творог, мюсли, сухофрукты), а также придерживаться некоторых важных диетических рекомендаций.

«На завтрак нужно употреблять кашу, блюда на основе творога, яйца. В обед следует есть супы и нежирное мясо, а также овощи. Вечером — отварное мясо птицы, овощи», — уточняет Пичугина.

Для нормализации состояния ЖКТ и организма в целом нужно проявлять побольше физической активности, попытаться избавиться от вредных привычек, а также забыть о сладостях, фастфуде и слишком жирной/острой/соленой еде.