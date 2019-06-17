Все рубрики раздела

Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Будь здоров!

Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники

17.06.2019 16:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники

Сезон клубники сейчас в самом разгаре и желающих полакомиться этой вкуснейшей ягодой очень много.

Однако врачи призывают не злоупотреблять свежей клубникой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

О том, сколько клубники можно съедать ежедневно без вреда для здоровья, рассказала главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

По мнению специалиста, в случае отсутствия противопоказаний и иных индивидуальных рекомендаций допустимо съедать в день не более 250-300 граммов клубники.

Стародубова отмечает, что клубника способна действовать на организм человека как аллерген. А посему людям, страдающим аллергией любого рода, желательно отказаться от этой ягоды вообще. Особенно запрещено употреблять клубнику в период обострения аллергических симптомов.

При этом специалисты не отрицают, что клубника является не только вкусной ягодой, но прекрасным средством профилактики опасных заболеваний.



Теги: Донбасс, здоровье, диетолог, клубника
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх