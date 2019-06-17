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Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники
Сезон клубники сейчас в самом разгаре и желающих полакомиться этой вкуснейшей ягодой очень много.
Однако врачи призывают не злоупотреблять свежей клубникой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
О том, сколько клубники можно съедать ежедневно без вреда для здоровья, рассказала главный внештатный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
По мнению специалиста, в случае отсутствия противопоказаний и иных индивидуальных рекомендаций допустимо съедать в день не более 250-300 граммов клубники.
Стародубова отмечает, что клубника способна действовать на организм человека как аллерген. А посему людям, страдающим аллергией любого рода, желательно отказаться от этой ягоды вообще. Особенно запрещено употреблять клубнику в период обострения аллергических симптомов.
При этом специалисты не отрицают, что клубника является не только вкусной ягодой, но прекрасным средством профилактики опасных заболеваний.
Теги: Донбасс, здоровье, диетолог, клубника
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