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Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг
Быстрое похудение, и, желательно, без диет – таково желание многих людей, которые все еще ищут свой способ.
И летнее время – идеальное для этого время. Чтобы похудеть летом, нужно меньше всего усилий по ряду причин. Спортивные диетологи объяснили, почему снизить вес проще именно в это время, и что нужно делать, чтобы похудеть на 10 килограммов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Похудение на 10 кг за месяц: возможно ли и как добиться таких результатов
Как рассказал спортивный диетолог из Армении Ованнес Авагян, «мощные» рецепты похудения действительно обещают быстрый результат. Примером таких диет является метод «семь лепестков». А именно: водный день, овощной день, кефирный, фруктовый, белковый и так далее. Такой вот диетический цветик-семицветик получился. Но это – бред. Диетолог раскритиковал данный способ похудения, предложив свой.
По мнению диетолога, если и получится похудеть так намного за неделю или месяц, то при помощи детокс-программ. Они помогают добиться заметных результатов за счет вывода токсинов из ЖКТ и межклеточного пространства, и лишней воды. Нужно признать, что столько жира – а именно, 10 кг, не «горит» за месяц.
Стоит отметить, что именно летом похудеть проще всего. Все из-за жары и длинного светового дня. Жара благоволит питьевому режиму, что важно, и сдерживает аппетит. А солнечный свет нормализует выработку гормонов голода. И любой, даже самый строгий план питания для снижения веса будет легким.
Что нужно делать
Как пояснил эксперт, в Европе данные методы похудения используются как лечение многих сопутствующих заболеваний. То есть врачи прописывают пациентам такие курсы.
Пейте утром два стакана воды с лимонным соком, либо отвара из изюма и яблок, без сахара. Пить как можно больше.
Овсянка на завтрак. Только настоящий овес поможет похудеть, если завтракать именно настоящей кашей, а не быстрорастворимой.
Перекус – йогурт, кефир или творог.
Обед – любой овощ в сыром виде или яйцо.
Есть вечером меньше – перекус в виде горстки орехов или какого-нибудь фрукта – это максимум, что можно себе позволить.
Вариант ужина – легкий овощной суп, можно на курином бульоне.
По словам Авагяна, за неделю такого рациона можно похудеть довольно-таки быстро. Обещать сжигание 10 кг лишнего жира не может никто, так как все строго индивидуально.
Между тем, ранее Филлип Киркоров раскрыл секрет похудения на 12 килограммов за несколько недель.
Теги: Донбасс, здоровье, похудение, диета
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