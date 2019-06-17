Все рубрики раздела
- Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг19:33
- Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники16:32
- Врач раскрыл секрет «питьевого режима» в летнюю жару15:47
- Эти фрукты и овощи в холодильнике хранить нельзя10:30
- Медики вычислили суточную норму сна для здорового человека10:15
- Врач рассказал, сколько воды нужно пить в жару09:45
- Названы доступные продукты, укрепляющие сердце15:14
- Зеленый чай полезен не для всех: пять свойств, которые нужно знать о напитке10:24
- Врачи рассказали об опасности употребления помидоров в жару22:48
- Врачи рассказали, как защититься от укусов комаров18:49
Врач раскрыл секрет «питьевого режима» в летнюю жару
Во время сильной жары стоит воздержаться от интенсивной работы и проведения встреч с 11 до 16 часов.
На улице лучше носить головной убор, а одежда должна быть из натуральных тканей, сообщил на своей странице в Facebook доктор Эдуард Драч, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
«Но самое главное – водный режим. Полтора литра – это минимум, который не удовлетворит нужды, особенно в такую жару», – уточнил он.
В день нужно потреблять количество воды, равное 30 мл на каждый килограм веса. То есть это 1,5 литра на 50 килограм, 2,1 на 70 кг, и дальше в соответствии с этой формулой.
При этом выпить всю эту воду нужно до 16:00. Для гипертоников правила еще строже, им нужно пить до 2,5 л в день до 14:00.
«Ограничения во времени связаны с возможностью отеков из-за биоритмов почек», – уточнил врач.
Теги: Донбасс, вода, лето, жара
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит 18:40
- В «ДНР» раскрыли имя убийцы Захарченко и «Моторолы»: громкие подробности11:48
- Зеленский «убил» все надежды боевиков Донбасса, главари «ЛНР» в отчаянии08:30
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома08:03
- Зачистка началась: российские военные спасаются бегством из Приазовья07:45
- «Испытания нового оружия? Такого 5 лет не слышали!»: дончане испуганы мощными залпами неизвестного оружия07:20
- Вооруженные боевики «ДНР» получили приказ не пропускать наблюдателей ОБСЕ22:32
- Боевики «ЛНР» в н.п. Суходольск ночью перегружают грузы из вагонов в военные грузовики21:48
- Крик души: Жители «ДНР» просят Путина решить проблему с очередями на блокпостах21:11
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории20:59
- Владимир Зеленский сделал важное заявление о встрече с Путиным20:05
- В Гидрометцентре рассказали, когда в Украине наступит похолодание19:48
- Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг19:33
- В Украине пересчитали соцвыплаты: кому выплатят больше с 1 июля19:15
- Гройсман планирует создать фонд будущего19:00
- В Донецк вошла колонна российских танков, слышны взрывы: жители боятся и не понимают, что происходит 18:40
- Зеленский дал ответ на самые важные вопросы по Донбассу и "Минску"18:20
- Стало известно, как Янукович вывез миллионы: «никто не додумался»18:04
- Кравчук рассказал, как нужно голосовать на выборах в Раду17:48
- Команду Зеленского критикуют за важный нюанс17:29
- Назван быстрый способ, как похудеть за неделю на 10 кг19:33
- Диетологи рассказали, сколько можно в день съедать клубники16:32
- Врач раскрыл секрет «питьевого режима» в летнюю жару15:47
- Глоба назвал самые депрессивные знаки Зодиака: срочно берите себя в руки12:08
- Эти фрукты и овощи в холодильнике хранить нельзя10:30
- Медики вычислили суточную норму сна для здорового человека10:15
- Врач рассказал, сколько воды нужно пить в жару09:45
- Самая ужасная вещь о вас согласно вашему знаку Зодиака08:17
- Крышу сносящие мужчинам особенности женских Знаков Зодиака17:32
- Украина не выполнила "домашнее задание": эксперт рассказал о проблеме газовой войны с Россией16:56
- Российская армия в панике бежит с фронта на Приазовье: ВСУ отбросили оккупантов и начали зачистку территории
- Терміново! Українські військові зайняли позиції в Донецьку – перші подробиці…
- Фото российских военных во главе с Гиркиным в Донецке ужаснуло украинцев
- Посадят ли Порошенко в тюрьму: астролог дал прогноз
- Кадыров начал новую войну - Кремль напуган и молчит. ВИДЕО
- ВСУ уже в "двух шагах" от Донецка: армия Украины продвигается по всему фронту, враг в панике
- Зеленскому готовят коварную ловушку, названа роковая дата: «Требуют одного»
- Зеленский в Мариуполе убежал в фонтан. ВИДЕО
- Тяжелейший обстрел в Донецке: есть попадания снарядов в жилые дома
- Свержение и смерть Президента: украинский астролог дал неутешительный прогноз