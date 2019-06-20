Как модная одежда вредит нашему здоровью

20.06.2019 18:20

Медики и ученые выяснили, что некоторые, полюбившееся нам предметы гардероба, могут нанести вред здоровью.

• джинсы

Медики ничего не имеют против широких джинсов, но от узких рекомендуют отказаться. Дело в том, что узкие джинсы сдавливают талию и нарушают кровообращение в органах брюшной полости. Это может привести к повышенному газообразованию и изжоге.

Зимой не рекомендуется носить джинсы с низкой талией в сочетании с короткими куртками. Это может привести к переохлаждению поясницы и болезням почек.

• ремни

При сильном затягивании ремня, повышается давление на бедренный и латеральный кожный нервы бедра, что может сказаться на работе органов брюшной полости.

• нижнее белье

При выборе нижнего белья, следует отдать предпочтение изделиям из натуральных тканей, также оно не должно сдавливать кожу.

Мужчинам не рекомендуется носить обтягивающие плавки, так как это может оказать негативное влияние на половую функцию, а женщинам следует реже надевать стринги – такое белье повышает риск заболевания инфекционными болезнями мочеполовых путей.

• синтетика

Для того, чтоб наделить вещь каким-либо свойством (к примеру, водонепроницаемость), ее обрабатывают химически с помощью веществ, часть которых не распадаются.

• обувь на плоской подошве

Если на обуви нет фиксатора кости пятки, то могут нарушиться функции голеностопного, коленного и тазобедренного суставов.

• обувь на каблуках

Обувь на высоких каблуках не предназначена для ежедневной носки. Если вы часто носите такую обувь, это может негативно сказать на опорно-двигательной системе, осанке и работе органов таза.

Источник: http://kr24.com.ua