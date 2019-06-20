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Медики назвали особенности питания летом

20.06.2019 10:00
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Медики назвали особенности питания летом

Какое лучше есть мясо.

Летний сезон – время, благоприятное для перехода на здоровую пищу. Чтобы не спровоцировать обострение хронических заболеваний, врач-диетолог Елена Знахаренко дала 5 советов по правильному питанию, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Эксперт рекомендует перейти на нежирные сорта мяса: кролика или птицы, увеличить количество потребляемой растительной и рыбной пищи. Животные жиры вызывают повышенное потоотделение, поэтому лучше в жару их исключить из рациона.

Летом полезно отказаться от белой муки и рафинированного сахара и получать глюкозу из фруктов. Рекомендовано включить в рацион зелень и местные овощи, но потреблять их в первой половине дня. Подобное правило поможет избежать проблем с ЖКТ. Важно, чтобы соотношение овощей и фруктов составляло 2 к 1, при этом лучше есть их отдельно. Можно готовить витаминные смузи из зелени и фруктов с высоким содержанием клетчатки.



Теги: Донбасс, питание, лето, медики
 
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