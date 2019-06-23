Диетологи рассказали, почему не стоит худеть на фруктах

23.06.2019 19:00

Не лучший выбор для похудения.

Вера худеющей армии в силу фруктовой диеты безгранична. Они глубоко убеждены: стоит только посидеть на полезных лакомствах пару-тройку дней и несколько лишних килограммов тут же слетят. В реальности все происходит с точностью наоборот: таким образом, многие не только не худеют, но еще и поправляются, передает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.

Фрукты — хранилище углеводов

Ничего удивительного в этом нет, считает автор системы «Минус 60» Екатерина Мириманова: «Не беспокоясь о своей фигуре, до 12 ч можно есть бананы, цукаты, сухофрукты (кроме чернослива), дыни, орехи и семечки. А вот после 12 ч — только яблоки, цитрусовые, сливы, киви, арбуз, чернослив и ананас».

Объяснить такой механизм довольно-таки просто, если вспомнить, что фрукты не только источник витаминов и элементов, но и хранилище углеводов: крахмалов и сахаров.

Именно они способны затормозить коррекцию веса и даже подкинуть пару-тройку лишних килограммов. В первую очередь это касается бананов, винограда, фиников и доброй половины сухофруктов.

Фрукты — только на десерт

Не менее важно умение лакомиться фруктами. В сознании большинства их следует подавать на десерт. И, действительно, такая последовательность позволяет избежать раздражающего действия фруктовых кислот на стенки желудка, а также прилипания к слизистой съедобной кожуры. К тому же фрукты, съеденные перед трапезой или вместе с ней, вызывают брожение. А тем, кто страдает повышенной кислотностью желудка, и вовсе перед этим нужно съесть пару ложек обволакивающего слизистого продукта, например, йогурта.

Лучше есть фрукты не в качестве десерта, а составлять из них отдельную трапезу, комбинируя не более трех разных — так они лучше усвоятся.