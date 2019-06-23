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Этот продукт улучшает зрение лучше моркови
23.06.2019 07:45
Есть его нужно дважды в неделю.
Яйца оказывают позитивное влияние на зрение, если есть их не реже 2 раз в неделю, передает Хроника.инфо со ссылкой на Соцпортал.
Постоянное употребление яиц — 2-4 раза в неделю позволит снизить риск развития возрастной макулодистрофии на 50%. От этой болезни страдают люди старше 50 лет.
Яйца — очень полезный продукт. В них содержится множество витаминов, аминокислоты, лютеин, цинк, каротиноиды и зеаксантин. Эти вещества незаменимы для профилактики и лечения заболеваний глаз.
Яйца защищают сетчатку от разрушения и предотвращают появление катаракты.
Миндаль, зелень, капуста, шпинат, листья салата, орехи, рыба и ягоды черники также оказывают позитивное влияние на зрение.
Теги: Донбасс, зрение, морковь, продукты
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