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Названы виды аллергии на укусы комаров
О чем говорит отек.
Бывает так, что после укуса комара возникает множество припухлостей, отек губ или тошнота. Медики рассказали об аллергических реакциях, которые могут возникать в ответ на комариные нападения, передает Хроника.инфо со ссылкой на Мединфо.
Врачи утверждают, что люди далеко не всегда связывают возникающие у них аллергические реакции после укусов комаров именно с атаками жалящих насекомых. Следующие симптомы – сигнал того, что укусы комаров связаны именно с аллергией.
Крапивница. Размножившиеся на коже шишки или красноватые пятна, которые на ощупь приподнимаются над уровнем кожи.
Отек нижней части лица. Медики предупреждают, что любая припухлость в нижней части лица является серьезным мотивом для обращения к врачу, поскольку может указывать на развитие отека Квинке, в некоторых случаях повышающего риск смерти для человека. Если после укуса комаров во рту, губах или в горле возникает отечность, лучше обратиться за скорой помощью.
Тошнота. Чувство тошноты и слабость, напоминающие те, что наблюдаются при ОРВИ или гриппе, — таким образом может проявиться аллергическая реакция на укус комара.
Головная боль. Если у человека есть аллергия на укусы комаров, то одним из ее маркеров может быть внезапная головная боль. Кстати, признаком аллергической реакции на укусы также может быть головокружение.
Температура. Повышенная температура является следствием процесса борьбы организма с попавшими в него аллергенами после комариных укусов.
Теги: Донбасс, аллергия, комар, укус
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