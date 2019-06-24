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Супрун развенчала популярные мифы о поте
Актуальная проблема для многих.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как преодолеть неприятный запах пота, передает Хроника.инфо со ссылкой на Обозреватель.
Соответствующий пост появился на странице чиновницы в Facebook. Как подчеркнула она, на запах тела, кроме температуры, влияет и ряд других факторов: рацион, гормоны, генетика, эмоциональное состояние, виды бактерий, живущих на теле, и используемые косметические средства.
Супрун пояснила, что на человеческой коже есть потовые эккриновые, апокриновые и сальные железы. Эккриновые задействуются во время физических нагрузок и жары, их в организме больше всего. Апокриновые больше всего активизируются во время полового созревания. Они расположены в подмышечных зонах, паховой зоне и вокруг сосков.
«Мы склонны отдавать предпочтение запахам представителей противоположного пола, которые менее с нами генетически похожи. Это – эволюционная предпосылка к более сильному и здоровому потомству«, – отметила и.о. министра.
Рацион
С ее слов, продукты с высоким содержанием серы, например, лук, чеснок, кольраби или брокколи, могут негативно влиять на запах тела. Также более неприятным запах делает алкоголь, большое количество углеводов и специй.
При этом позитивно на запах тела влияют фрукты и овощи, а вот красное мясо – нет.
Гормональный статус и эмоциональное состояние
«Высокий уровень стресса может повышать потоотделение», – подчеркнула Супрун. По ее словам, на запах у женщины может влиять прием гормональных контрацептивов.
Генетика
Существует болезнь, которая называется триметиламинурия и из-за которой происходит мутация в гене фермента, который превращает триметиламин. Он накапливается в тканях и придает телу и всем его жидкостям неприятный резкий запах, который напоминает запах гнилой рыбы.
Бактерии и микроорганизмы
Со слов Супрун, на теле человека бактерии есть не только сверху, но и в верхних слоях кожи, и их очень много.
«Чаще всего в подмышках есть стафилококки и коринебактерии. На их разнообразие влияют гигиенические привычки», – уточнила Супрун.
Средства гигиены
Действующим веществом антиперспирантов чаще всего является соль алюминия. Во время контакта с потом они буквально залепляют потовые железы, в результате чего пота становится меньше.
При этом и.о. главы Минздрава отметила, что эти соли в некоторых случаях могут провоцировать даже раковые опухоли, но при условии прямого попадания в кровь.
Также Супрун дала украинцам несколько советов о том, как предотвратить неприятный запах и уменьшить потовыделение.
- Следите за гигиеной тела. Принимайте регулярный душ и при необходимости используйте антиперспиранты или дезодоранты.
- Выбирая средство гигиены, читайте состав и придерживайтесь инструкции. Нельзя игнорировать предостережение «не наносить на поврежденную кожу».
- Надевайте одежду из натуральных тканей, которые позволяют телу дышать и не задерживают пот.
- Пересмотрите свой рацион. При необходимости откажитесь от продуктов, которые могут спровоцировать неприятный запах.
- Занимайтесь спортом. Во время тренировок потовые железы активно работают и «промываются».
- Резкий запах может быть вызван побочными эффектами препаратов, которые вы принимаете. При необходимости проконсультируйтесь с врачом.
- Если вас беспокоит «эмоциональный пот», то есть смысл подумать об удалении волос в этих участках. Его нужно удалять с корнями. Чем меньше волосяных фолликулов, тем меньше апокриновых желез, соответственно меньше запаха. Бритье в этом случае почти ничего не решает.
- Не пользуйтесь аэрозолями в помещении без хорошей вентиляции. Аэрозоли при вдыхании могут быть токсичными, особенно для маленьких детей.
Теги: Донбасс, здоровье, дезодорант, пот, миф, жара
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