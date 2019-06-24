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Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания
Какая норма потребления воды.
Мы все знаем, что вода необходима для жизни. Тем не менее, многие из нас не знакомы с теми симптомами, которые сопровождают обезвоживание организма, передает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
В то время как в ходе недавних исследований было обнаружено, что не обязательно выпивать по 8 стаканов воды в день, чтобы избежать обезвоживания, врачи по-прежнему рекомендуют взрослым пить от 800 мл до 1,5л в день. Если вы не будете соблюдать эти рекомендации, вот только некоторые из тех неприятных симптомов, которые может испытывать ваш организм.
Вас тянет на сладкое
Обезвоживание часто маскируется под голод, поэтому, когда ваше тело требует сахара, скорее всего вам не хватает воды. Почему? Когда вы занимаетесь какой-либо активностью в обезвоженном состоянии, ваше тело расходует гликоген (основную форму хранения глюкозы в клетках) более быстрыми темпами, тем самым, быстро истощая запасы. После такого истощения ваше тело будет сигнализировать о том, что нуждается в пополнении уровня гликогена – отсюда и тяга к сладкому.
Ваша кожа становится похожей на пластилин
Вы же знаете, что кожа имеет способность растягиваться, а затем возвращаться в исходное положение. Это называется тургор кожи. Если вы обезвожены, тургор кожи снижается. Эксперты предлагают простейший способ проверить обезвожен ли ваш организм: ущипните себя за руку и посмотрите, как кожа будет возвращаться назад. Если она задержалась в таком положении на несколько мгновений – вы обезвожены, и с этим нужно срочно что-то делать.
Неприятный запах изо рта
Одна из функций слюны – очищение рта, которое предотвращает неприятные запахи. Когда вы обезвожены, вы вырабатываете меньшее количество слюны, которое уже не в состоянии бороться с бактериями. Это факт, кстати, также в значительной степени является виновником «утреннего дыхания» – когда вы спите, вы вырабатываете меньше слюны, что превращает ваш рот в рассадник бактерий.
Вы стали хуже соображать
Серое вещество в вашем мозгу на самом деле уменьшается, когда вы не пьете достаточное количество воды. Ученые сравнивают это явление с тем, что происходит с листьями растений без воды: клетки мозга как будто высыхают и сжимаются, когда ваш организм не получает достаточно жидкости. Естественно, такие последствия обезвоживания нарушают весь процесс функционирования мозга, так что если чувствуете, что начинаете плохо соображать, — выпейте воды.
Если вы все-таки обнаружили, что ваш организм обезвожен, предлагаем вам следовать этим простым советам:
- держите под рукой бутылку воды, чтобы потребление жидкости стало привычкой
- увеличьте потребление фруктов и овощей, которые могут содержать до 20% ежедневной нормы потребления жидкости
- сделайте воду вкусной – добавьте мяту, лимон или другие фрукты, мед
- пейте воду комнатной температуры
Теги: Донбасс, здоровье, обезвоживание
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