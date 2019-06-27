Все рубрики раздела
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару22:15
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- В Украине под запретом оказались популярные препараты от аллергии15:30
- Врачи рассказали, как правильно питаться летом14:15
Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию
В последнее время появляется все больше данных о влиянии кишечного микробиома на работу иммунной системы.
Ученые получили успешный опыт излечения от пищевой аллергии путем бактериотерапии.
Пересаженные в кишечник аллергиков определенные бактерии могут предотвращать иммунные реакции, вызывающие симптомы болезни.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на medikforum.ru.
Издание Science Daily сообщило о работе исследователей из Бостонской детской больницы и Женской больницы Бригама, которые в своих опытах с мышами смогли добиться избавления от пищевой аллергии за счет пересадки в кишечник животных-аллергиков здоровых бактерий.
Изначально ученые выполнили большую работу по определению среди симбиотических бактерий тех видов, которые способны как защитить от пищевой аллергии, так и усилить ее проявление. Ими были собраны образцы фекалий у 98 здоровых детей и 56 детей с аллергией. Оказалось, что разнообразие бактерий в образцах двух заметно отличается.
Ученые извлекли из фекалий здоровых детей бактерии, которые затем пересадили мышам с искусственно вызванной непереносимостью куриных яиц. Эта пересадка дала хороший результат — у особей с аллергией после получения здоровых бактерий сократилась интенсивность аллергической реакции организма. Специалисты установили, что за этот целительный эффект были ответственны несколько видов бактерий из групп Clostridiales и Bacteroidetes. Данные бактерии стали основой для разработанных комплексов, которые затем начли скармливать мышам с аллергией, наблюдая за последствиями.
Теги: Донбасс, аллергия, кишечные инфекции, эксперимент, пищеварение
- "Отмороженная" нация: в результате эксперимента пострадали десятки человек (ВИДЕО)
- Белый дом отреагировал на истерику Путина
- Топ-новость интернета о гибели всего живого на Земле бьет рекорды
- В США бушуют торнадо, есть жертвы (ВИДЕО)
- Мнение: "Если им есть что сказать - пусть говорят. Пока они говорят, на востоке молчат "Грады". Ну, или помалкивают"
- Утомленные солнцем
- В ОРЛО на одну ночь отменят действие комендантского часа22:04
- В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка20:01
- В Донецкой области уничтожены боеприпасы, а также оказана помощь на КПВВ18:38
- В Генштабе ВСУ заявили об отводе войск в одном из районов под Мариуполем17:23
- Медведчук договорился с руководителями ОРДЛО об освобождении 4 украинцев16:25
- В нескольких районах Горловки из-за попадания снарядов повреждены жилые дома13:58
- "Жара" под Авдеевкой: украинские военные объяснили активизацию обнаглевших боевиков10:18
- Обстановка на КПВВ в Донбассе: На всех блокпостах большие очереди машин10:00
- Оккупанты готовятся провести перепись жителей Донбасса, чтобы оценить "мобилизационный ресурс" 09:01
- Отвод украинских войск на Донбассе: эксперт прокомментировал ситуацию на востоке Украины08:39
- Назван орех, обладающий противораковыми свойствами22:41
- Зеленский – Путину: отпусти детей к родителям!22:18
- В ОРЛО на одну ночь отменят действие комендантского часа22:04
- «В страну вернулась не только преступная власть Януковича»: Гонтарева рассказал об угрозах со стороны Коломойского21:43
- На Украину надвигается циклон Ottо21:20
- iPhone научится распознавать кошек и собак21:00
- В Крыму провели более 200 обысков за время оккупации20:40
- Овощной шок Украины: цены бьют рекорды20:24
- В Луганской области родители держали на цепи маленького ребенка20:01
- Зеленский срочно собрал СНБО из-за хищения в оборонном секторе 19:38
- День молодежи 2019: дата и как отмечают праздник12:30
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару22:15
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- "В Украине Путин уже победил 21 апреля", - блогер20:21
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Мобильные операторы Украины собираются изменить условия тарификации
- Пропагандисты ДНР заявили о большом провале России на Донбассе
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов
- Грядет ДНР? В Волновахе в магазинах можно рассчитываться рублями
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару
- Украинцы хотят, чтоб Зеленский пошел на прямые переговоры с боевиками
- "Капец, война полным ходом!" - боевики "ДНР" открыли огонь по мирному населению в Авдеевке
- Экологическая катастрофа назревает на Львовщине: «Представляет опасность»
- «Войнушка полным ходом»: соцсети сообщают о мощных боях под Донецком