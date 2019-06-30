Все рубрики раздела
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Стало известно, как мороженое влияет на артериальное давление15:03
- Эксперимент показал, что здоровые кишечные бактерии могут вылечить пищевую аллергию11:24
- Жители жарких стран подсказали, как пережить жару22:15
- Медики рассказали, как часто можно пользоваться спреями от комаров18:10
- Названа неожиданная смертельная опасность смартфонов09:16
- Врачи рассказали о первых симптомах обезвоживания22:18
- Ученые разрабатывают беспохмельный алкоголь20:47
- Названы виды аллергии на укусы комаров19:00
- Медики рассказали, как правильно удалять клеща18:00
Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой
Врач Виктория Савицкая заявляет, что в жару поддержать сердечно-сосудистую систему можно, включив в меню такие продукты, как океаническую и морскую рыбу, морепродукты.
Они богаты кислотами Омега-3, которые защищают стенки сосудов от потери эластичности и препятствуют образованию холестериновых бляшек, передает "Диалог.UA".
"Стоит налегать ежедневно на сезонные сырые овощи и фрукты. Растительная пища богата клетчаткой, которая активно участвует в образовании фиброзных волокон, обязательных для укрепления сосудов. Горох, фасоль, зеленый лук, говяжья печень, оливковое масло и прочие продукты, богатые витамином Е, способствует укреплению и эластичности сосудов, защищает их от повреждения – они обязательно должны быть в рационе хотя бы пару раз в неделю", - рассказала медик. Ранее врачи-диетологи рассказали о трех легких и вкусных правилах, помогающих сбросить вес после праздничных застолий. Цитрусовые, квашеная капуста, черная смородина - источники витамина С - укрепляют вены, потому тоже крайне желательны в рационе. Врач рекомендует включать в меню свежий сельдерей, так как он содержит фитохимические соединения, которые расслабляют мышечные ткани в стенках артерий, что позволяет улучшить кровоток. В жару это важно для профилактики образования тромбов.
Теги: Донбасс, врачи, сосуды, овощи, фрукты, продукты, жара
- В Украине дорожают хлеб, масло и говядина, но подешевела гречка
- Цены в сентябре. Станут дешевле мясо и борщ. А крупы, сахар и чай подорожают
- Как выбрать самый полезный витаминный напиток
- Цитрусовые "кусались", овощи - радовали
- Август порадует дешевыми овощами, а заготовка фруктов влетит в копеечку из-за сахара
- Ценовые гонки накануне ёлки
- В «ДНР» решили реконструировать КПП «Александровка»17:15
- "Наша пехота к чертям спалила логово врага - пылало долго", - Мысягин рассказал про мощный контрудар ВСУ под Горловкой16:29
- Кучма: миссия ОБСЕ должа подтвердить разведение сторон в «Станице Луганской»16:08
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева15:49
- Кучма: В ОБСЕ должны подтвердить отвод российского вооружения от Станицы Луганской13:18
- В зоне ООС 31 обстрел за сутки: два члена НВФ убиты, один - ранен12:31
- Боевики устроили опасную провокацию на Донбассе12:13
- Эквивалент взрыва 250 противотанковых мин: НВФ используют новую тактику под Донецком10:25
- Житель одного из микрорайонов Горловки рассказал о происходящем в городе09:09
- В ОРЛО ожидается длительное отключение электроэнергии: соцсети08:11
- Стало известно, кому нельзя есть халву18:06
- В Украине отменяют часть купюр и монет: чем можно будет платить17:40
- В «ДНР» решили реконструировать КПП «Александровка»17:15
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине16:49
- "Наша пехота к чертям спалила логово врага - пылало долго", - Мысягин рассказал про мощный контрудар ВСУ под Горловкой16:29
- Кучма: миссия ОБСЕ должа подтвердить разведение сторон в «Станице Луганской»16:08
- Под Горловкой ВСУ сделали "грузом 200" предателя Пархоменко, мечтавшего об оккупации Киева15:49
- Экспертам удалось выяснить, что люди чувствуют перед самой смертью15:31
- Живущий в Одессе российский футболист пожаловался на засилье украинского языка: "В кино невозможно пойти, ТВ тоже на украинском"15:05
- Порошенко «забил болт» и на единую украинскую церковь, и на армию - мнение14:39
- Стало известно, кому нельзя есть халву18:06
- В России рассказали, кто вернет Крым Украине16:49
- Порошенко «забил болт» и на единую украинскую церковь, и на армию - мнение14:39
- Тарифи на газ і світло, підвищення пенсій і цін на сигарети: що чекає українців у липні12:53
- Пропагандист РФ сорвался и выдал правду: "В Крыму полная ж**а, это провал! Что мы наделали?"11:53
- Россия готова к масштабному наступлению на Донбассе - Андрей Куликов11:09
- Замороженная война: российский адвокат раскрыл тактику Путина10:50
- Врачи рассказали, какие продукты помогут справиться с жарой08:30
- Астропрогноз на июль 2019: 4 знака Зодиака, которым полезно вспомнить прошлое20:24
- "Зрада чи перемога?'' Що означає відведення українських військ на Донбасі17:56
- Оккупированный Луганск потрясен громким решением Пасечника: люди в отчаянии и не знают, что делать
- "Крыша съехала?": странный поступок Порошенко позволяет сомневаться в адекватности экс-президента
- Кремль выдвинул Украине жесткий ультиматум: чего хочет Путин?
- Зеленский изменит жизнь миллионов украинцев одним документом, детали исторической реформы
- В Мариуполе дорогу к пляжу прегородил “поезд-призрак”
- Путин с Трампом договорились, сколько еще продлится война на Донбассе
- В Украине нанесли сокрушительный удар по водителям: что изменится
- «Война, одним словом»: Ходаковский опубликовал фото с важной трассы в ОРДО
- Названы знаки Зодиака, более остальных склонные к криминалу
- Европа нас предала? Давайте начистоту о лицемерии украинцев