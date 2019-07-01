Можно ли пить воду во время еды

01.07.2019 10:15

Вода способствует расщеплению пищи.

Среди всевозможных систем способов похудения и систем поддержки стабильного веса существует мнение, что употребление воды во время приема пищи приводит к разбавлению ферментов и желудочной кислоты, что затрудняет переваривание пищи организмом, передает Хроника.инфо со ссылкой на changeua.com.

Во время принятия пищи в ротовой полости происходит выработка слюны, которая помогает расщеплять пищу. Содержащийся в желудке желудочный сок, помимо переваривания пищи, способствует уничтожению бактерий, которые поступают в желудок с едой.

В печень питательные вещества поступают с кровотоком, а для нормального кровообращения так же необходимо достаточное количество воды.

Все это говорит о том, что изменение среды данных органов на более жидкую, может нарушить естественное функционирование данных органов, что может привести к накоплению токсичных отходов. Однако на сегодняшний день научных подтверждений данной гипотезе нет.

По утверждениям доктора Майкла Пикко из клиники Мейо, вода, не зависимо от времени ее приема: до, после, или во время принятия пищи способствует расщеплению пищи, благодаря чему организм легче усваивает питательные вещества. Также употребление обычной воды благоприятно влияет на работу кишечника.

Поэтому специалисты советуют пить воду в течение всего дня. Если вы пьете воду во время еды — пейте в разумных количествах, при чем вода не должна быть слишком холодной. Вполне достаточно не большого стакана воды. Не плохо пить воду за 30 минут до еды, так вы сможете ещё больше улучшить обменные процессы.