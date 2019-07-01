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Названы летние фрукты, замедляющие старение
Диетологи перечислили фрукты, которые замедлят старение.
Немецкими учеными было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что существуют определенные фрукты, способствующие сохранению красоты и молодости, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Специалисты установили, что плоды граната содержат уролитин А и метаболит биомолекул. Данные вещества обладают уникальными свойствами, которые оказывают влияние именно на клеточном уровне.
Свои комментарии по этому поводу предоставила врач-диетолог Елена Соломатина, добавив от себя еще некоторые фрукты.
«Замедлять старение способны все фрукты, содержащие большое количество антиоксидантов. Этими веществами богаты все фрукты и ягоды яркого, насыщенного окраса: слива, виноград, черника, черноплодная рябина, облепиха, абрикосы, зелень и многие другие», — добавила врач-диетолог.
Также Соломатина подчеркнула, что особенно важно употребление сезонных фруктов, они особенно насыщены антиоксидантами, которые способствуют регенерации клеток.
«Есть плоды нужно регулярно, редкие перекусы не дадут нужного эффекта. При этом чем шире разнообразие растительной пищи, тем лучше защищен организм», обратила внимание Елена Соломатина.
Также она советует употреблять больше растительной пищи. Это объясняется тем, что работа кишечника и его состояние отражается на внешнем виде человека.
Теги: Донбасс, фрукты, старение
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