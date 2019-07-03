Врачи объяснили, в чем вред мороженого

03.07.2019 15:15

С приходом жаркой поры года, любой человек вряд ли откажет себе в порции летнего лакомства — мороженого.

Этот продукт мы обожаем еще из детства, но о его полезных и вредных свойствах мало известно. Почему-то мамы боятся радовать своих детей лишней порцией мороженого, но так ли опасен этот продукт? Медики рассказали, что он не всегда представляет угрозу, но для этого мороженое должно быть качественным, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на podrobnosti.ua.

Отмечается, что благодаря мороженому действительно можно охладиться в жаркую погоду, избегая перегрева. Однако увлекаться продуктом не стоит, учитывая избыток в нем сахара.

Также диетологи полагают, что от одной порции лакомства фигура сильно не пострадает, но важно съесть ее днем, а не перед сном. Даже при соблюдении диеты 2-3 мороженых в неделю допустимы, к тому же в продукте содержится кальций.

Мнение о вреде мороженого, уверены эксперты, преувеличено, а противопоказано оно только тем, кто страдает от аллергии на молочный белок.

Продукт повышает настроение и снижает кровяное давление. Не отвечает действительности и миф, что из-за мороженого можно заболеть, напротив, оно отлично помогает при боли в горле.