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Названы растительные продукты, продлевающие молодость
В таких продуктах содержится много антиоксидантов.
Если вам нужны продукты, способные продлить молодость, то они действительно существуют. А секрет таких продуктов кроется в высоком содержании антиоксидантов, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Считается, что свободные радикалы и другие вещества, вызывающие окисление, являются одним из главных виновников клеточного старения. В наших клетках есть запрограммированный механизм старения, с этим, к сожалению, ничего не поделать. Но можно уберечь их от веществ, которые преждевременно запускают и ускоряют этот процесс, нарушая работу митохондрий.
Специалисты советуют употреблять как можно больше богатых антиоксидантами фруктов, овощей и ягод. Растительные продукты, в которых содержится максимальное количество антиоксидантов, вместе с витаминно-минеральным комплексом, усиливающим их эффект, часто называют суперфудами.
Определить богатые антиоксидантами овощи, фрукты и ягоды, можно даже по их внешнему виду – чаще всего, это плоды, имеющие насыщенную яркую окраску: помидоры, морковь, черника, зелень, виноград, слива, абрикос, клубника.
Чтобы получить максимальный эффект, нужно употреблять фрукты, овощи и ягоды разных цветов, например, томаты и чернику, морковь и виноград и так далее. Очень полезны сезонные ягоды, но сохранить их на зиму довольно сложно. Лучше всего использовать заморозку – хотя ягодки потеряют свой внешний вид, они сохранят максимум полезных веществ.
Теги: Донбасс, здоровье, молодость, продукты
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