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Самые популярные мифы о загаре

06.07.2019 15:15
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Самые популярные мифы о загаре

В статье мы разберем самые известные мифы о загаре.

• солнцезащитный крем нужен только светлокожимлюдям

Влияник УФ лучей на кожу способствует не только загару, но и могут привести к разрушению коллагена в коже. Это может привести к меланоме, пигментации и прочим неприятным последствиям.

Следовательно, солнцезащитный крем необходим каждому.

• крем наносят на открытые участки кожи

УФ излучение проходит даже через стекло. Одежда не защитит от него человека.

• рак кожи возможен только после ожога

Это не так, мутации в клетках кожи могут происходить и при незначительном влиянии солнца.

• загар восполнит недостаток витамина D

Пребывание на солнце помогает организму получить витамин D, но запастись им на год вперед не удастся.

• загореть получится только в солнечную погоду

Облака пропускают 80% ультрафиолетового излучения, поэтому загореть можно даже в пасмурный день.

• солярий перед пляжным сезоном

Солярий не подготавливают кожу к загару. Интенсивность лучей, испускаемых лампами в солярии, не отличатся от интенсивности солнечных лучей. Поэтому особой разницы нет.

Источник: http://kr24.com.ua 



Теги: Донбасс, здоровье, загар
 
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