Самые простые способы лечения солнечных ожогов

06.07.2019 18:00

Самым лучшим средством профилактики солнечных ожогов является солнцезащитный крем. Но если вы или ваши близкие всё-таки обгорели на солнце, то на помощь могут прийти самые разные простые средства.

Лосьон. Существует большое количество лосьонов, которые надо наносить на тело после солнечных ванн. Их можно приобрести в аптеке или супермаркете. Они специально предназначены для облегчения чувства жжения и для восстановления поврежденной кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.

Охлаждение. Используйте что-нибудь для охлаждения кожи, например, холодный компресс, лёд, примите прохладный душ или ванну. Не надо наносить лёд непосредственно на кожу, так это вызывает боль, оберните его в какое-нибудь полотенце или салфетку.

Йогурт. Довольно экзотическое, но действенное средство. Йогурт необходимо наносить на кожу, а не съедать, чтобы добиться эффекта.

Чай. Ещё один не слишком стандартный путь борьбы с солнечными ожогами. И опять-таки, речь идёт не о том, чтобы пить чай, а о том, чтобы наносить его на кожу.

Побольше воды. При солнечных ожогах мы сталкиваемся с обезвоживанием, поэтому очень важно восстановить тот объем жидкости, которые мы теряем с потом.

Молоко. Компресс из холодного молока облегчит боль после солнечных ожогов. Молоко содержит витамины А и D, аминокислоты, молочную кислоту, жиры и белки.

Обезболивающие. Если боль из-за ожогов кожи слишком сильная, то приобретайте какие-нибудь обезболивающие вроде ибупрофена и парацетамола. Но строго следуйте инструкциям.

Крема. Множество безрецептурных кремов обещают восстановление кожи после ожогов. Выбирайте крема, содержащие гидрокортизон, которые эффективны против жжения, зуда и отёков.

Огурец. Довольно часто мы применяем маски для лица из огурцов, Они же могут помочь и при борьбе с солнечными ожогами. Огурцы обладают свойствами антиоксидантов.

Витамин Е. Крема с витамином Е не просто фантастически увлажняют, но и облегчают боль после ожогов.