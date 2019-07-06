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Самые простые способы лечения солнечных ожогов
Самым лучшим средством профилактики солнечных ожогов является солнцезащитный крем. Но если вы или ваши близкие всё-таки обгорели на солнце, то на помощь могут прийти самые разные простые средства.
Лосьон. Существует большое количество лосьонов, которые надо наносить на тело после солнечных ванн. Их можно приобрести в аптеке или супермаркете. Они специально предназначены для облегчения чувства жжения и для восстановления поврежденной кожи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на toneto.net.
Охлаждение. Используйте что-нибудь для охлаждения кожи, например, холодный компресс, лёд, примите прохладный душ или ванну. Не надо наносить лёд непосредственно на кожу, так это вызывает боль, оберните его в какое-нибудь полотенце или салфетку.
Йогурт. Довольно экзотическое, но действенное средство. Йогурт необходимо наносить на кожу, а не съедать, чтобы добиться эффекта.
Чай. Ещё один не слишком стандартный путь борьбы с солнечными ожогами. И опять-таки, речь идёт не о том, чтобы пить чай, а о том, чтобы наносить его на кожу.
Побольше воды. При солнечных ожогах мы сталкиваемся с обезвоживанием, поэтому очень важно восстановить тот объем жидкости, которые мы теряем с потом.
Молоко. Компресс из холодного молока облегчит боль после солнечных ожогов. Молоко содержит витамины А и D, аминокислоты, молочную кислоту, жиры и белки.
Обезболивающие. Если боль из-за ожогов кожи слишком сильная, то приобретайте какие-нибудь обезболивающие вроде ибупрофена и парацетамола. Но строго следуйте инструкциям.
Крема. Множество безрецептурных кремов обещают восстановление кожи после ожогов. Выбирайте крема, содержащие гидрокортизон, которые эффективны против жжения, зуда и отёков.
Огурец. Довольно часто мы применяем маски для лица из огурцов, Они же могут помочь и при борьбе с солнечными ожогами. Огурцы обладают свойствами антиоксидантов.
Витамин Е. Крема с витамином Е не просто фантастически увлажняют, но и облегчают боль после ожогов.
Теги: Донбасс, ожоги, солнце, лечение
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