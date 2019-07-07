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Диетолог назвала оптимальное время для ужина
Принимать пищу на ночь — вредно для здоровья.
Вопрос о том, какое оптимальное время между последним приемом пищи и сном должно пройти. Чтобы лечь спать без угрызений совести и проснутся без лишних кило, беспокоит всех худеющих. Профессиональный диетолог Светлана Фус решила рассказать на странице в Instagram, когда лучше ужинать и пояснить, почему стоит соблюдать озвученный интервал, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Эксперт отметила, что последний прием пищи перед походом в постель должен быть за 3-4 часа перед отходом ко сну. И вот почему.
«Есть очень важные гормоны, которые вырабатываются ночью — соматотропный гормон и мелатонин — гормон сна, которые влияют на обмен веществ и утилизацию тех запасов жира, которые предназначены на покрытие энергетических трат во время сна», — пояснила специалист.
Она напомнила, что во время сна организма продолжает безостановочно функционировать: работает сердце, легкие, печень, почки а также остальные органы и системы. И на эту бесперебойную работу уходит достаточно много энергии, которую организм черпает из наших запасов.
«Если поесть перед сном, особенно много сладкой еды, выделяется гормон инсулин, который пополняет наши запасы и уменьшает выработку соматотропного гормона и мелатонина, которые их тратят. Поэтому и нужно есть за 3-4 часа до сна, чтобы ночью и не мешать организму тратить энергию», — подытожила Фус.
Теги: Донбасс, здоровье, диета, ужин
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