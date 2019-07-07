Все рубрики раздела
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- Самые простые способы лечения солнечных ожогов18:00
- Самые популярные мифы о загаре15:15
- Названы растительные продукты, продлевающие молодость13:38
- Врачи объяснили, для чего нужен завтрак и каким он должен быть07:30
Развенчаны популярные мифы о сне
Крупное исследование провели в Великобритании Лондонские ученые провели исследование, в процессе которого просмотрели множество научных работ, посвященных здоровому сну и связанных с ним проблем.
В результате эксперты полностью опровергли миф о том, что человеку достаточно пяти часов для сна. Со слов ученых, следует спать минимум по семь-восемь часов в сутки. Кроме того, не верно и то мнение, что полезно спать несколько раз на день по пол часа, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Также, среди топ-мифов о сне, оказалось утверждение, что храп — это нормально. Эксперты утверждают, что храп может оповещать о серьезных заболеваниях.
На третьем месте по популярности был миф о том, что после принятия спиртного легче заснуть. Ученые выяснили, что в состоянии алкогольного опьянения организм не может погрузиться в глубокий сон.
Теги: Донбасс, здоровье, сон, миф
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Зеленский пообещал не допустить отключение воды на Донбассе17:00
- У Зеленского рассказали о планах создать комитет по Донбассу и Крыму16:41
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением 16:02
- Как кандидатам в депутаты попасть в зону ООС: военные озвучили порядок действий14:02
- ВСУ ювелирно разбомбили позицию "ЛНР": разбиты до основания ДзОТ11:49
- Пенсионерам из «ДНР» и «ЛНР» отказывают в выдаче паспортов РФ11:12
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои10:30
- "Сократят в разы": пенсионерам подготовили горькую пилюлю22:41
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Строительство моста в Станице Луганской: Зеленский озвучил условия21:49
- Неприятная новость: украинцам придется больше платить за воду21:34
- Зеленский назначил новым главой Луганской ОГА Комарницкого21:15
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- В Полтавской области разбился легкомоторный самолет: есть жертвы20:40
- Сивохо озвучил план возвращения Донбасса: «Нужно переломить…»20:20
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Развенчаны популярные мифы о сне22:18
- Поражает и людей, и животных: в Украину пришла опасная инфекция21:00
- Диетолог назвала оптимальное время для ужина20:08
- Как без аптечных средств правильно вылечить комариные укусы19:47
- Скандальному критику Сергею Соседову поставили неутешительный диагноз 18:50
- Этим знакам Зодиака суждено прожить долгую и счастливую жизнь11:30
- Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств09:14
- Самый счастливый день в 2019 году: чего стоит избегать07:20
- Названы продукты, вызывающие бессонницу22:15
- На Форуме Мира в Дружковке Юрий Бойко и Наталья Королевская представили кандидата-мажоритарщика в народные депутаты Украины от «Оппозиционной платформы – За жизнь!» по 49 округу — Валерия Гнатенко18:25
- "В Донецке тревожное затишье. На улицах всю ночь - патрули", - Гиркин напугал Сеть тревожным заявлением
- «Таки победа!»: Зеленский подписал закон, который навсегда изменит жизнь украинцев
- Зеленский жестко поставил на место силовиков: «Через месяц вы будете…»
- Ивана Купала: Чего категорически нельзя делать на праздник
- «Как только будет сигнал, мы…»: Зеленский раскрыл план по возвращения Донбасса
- Геращенко перешла все границы, экстренное обращение Зеленского: «Уникальная женщина»
- Донбасс умылся в крови: развязались адские бои
- Уже с осени: украинских водителей решили прижать новыми штрафами
- Зеленский поручил чиновникам разработать механизм выплаты пенсий жителям ОРДЛО
- В Украине решили запретить часть денег