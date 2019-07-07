Врачи подсказали, как избавиться от мигрени без лекарств

07.07.2019 09:14

Хронические головные боли резко снижают качество жизни.

И для того, чтобы не допустить мигрени изначально, нужно бороться с их основными причинами, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.

Больше воды. Научно доказано, что недостаточное увлажнение организма может спровоцировать мигрень. Старайтесь пить как можно больше, чтобы не дать головным болям испортить вашу жизнь.

Четкий режим дня. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы ложиться спать и вставать в одно и то же время. Чёткий режим дня очень полезен, поскольку он значительно снижает риск развития мигрени.

Ранний завтрак. Отсутствие пищи в течение длительного периода времени с утра может спровоцировать гипогликемию, которую называют одной из возможных причин мигрени. Начинайте день с употребления завтрака для того, чтобы снизить риск головных болей.

Меньше компьютера. Чем больше времени мы проводим, уставившись в монитор, тем чаще случаются эпизоды мигрени. Контакт с компьютером на протяжении многих часов может спровоцировать головные боли.

Меньше алкоголя. Определенные типы спиртных напитков содержат химические вещества, влияющие на кровеносные сосуды. Избыток алкоголя в системе нашего организма может вызывать сильную мигрень.

Меньше кофе. Кофеин также является одним из известных факторов риска развития мигреней.