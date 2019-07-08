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Как похмелье может повлиять на мозг
Состояние похмелья более опасно для центральной нервной системы, чем это может представляться.
В этом состоянии нарушаются функции мозга, и даже может возникать угроза для жизни, заключили ученые, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.
Исследователи из Университета Ольстера проверили работу мозга людей в состоянии похмелья и пришли к неутешительным выводам.
Специалисты осуществили «натуралистичное» исследование – находили добровольцев прямо в питейных заведениях. Затем из этих посетителей пабов и баров были исключены обладатели черепно-мозговых травм, беременные женщины, а также лица, страдающие от наркотической или алкогольной зависимости и принимающие какие-либо лекарственные препараты.
Оставшаяся группа добровольцев проходила тесты на следующий день после посиделок с выпивкой, а также в течение десяти трезвых дней. За один вечер, когда люди позволяли себе расслабиться, они употребляли алкоголь в количестве, эквивалентном примерно шести кружкам пива или пяти бокалам вина. Средний возраст участников составил 31 год.
Тестирование продемонстрировало живописную картину нарушение когнитивных функций у добровольцев.
«Результаты тестов показали, что в состоянии похмелья люди часто забывают слова, допускают ошибки в текстах, теряют концентрацию внимания, бдительность, испытывают повышенную тревожность, а также становятся слишком медлительными. В таком состоянии опасно не только садиться за руль, но и переходить дорогу, и даже решать бытовые задачи», — поделились мнением исследователи.
Теги: Донбасс, здоровье, мозг, похмелье
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