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Врачи рассказали, в чем вред картошки
Какой яд содержится в картошке.
Впервые соланин в картофеле был обнаружен в 1820 году. Но тогда механизм его образования не был достаточно хорошо исследован. Сегодня известно, что соланин — органическое соединение, содержащееся во всех пасленовых. Особенно высока его концентрация в незрелых плодах, а также в зеленых частях растений. Обладая фунгицидными и инсектицидными свойствами, соланин защищает незрелое растение от внешних вредителей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на neboley.com.ua.
Смертельная опасность соланина была открыта довольно давно, а потому уже в середине позапрошлого века начались активные работы по выведению новых сортов картофеля — с пониженным содержанием токсина. Клубни картофеля, которые мы употребляем сегодня, содержат небольшое количество этого ядовитого вещества, а после чистки его остается еще меньше, так как концентрируется он преимущественно в кожуре. Термическая обработка также способствует разложению соланина. Но часть токсинов может сохраняться и после варки.
Особенно это касается плодов с зеленоватой кожурой или внутренними вкраплениями. Зеленый оттенок клубням придает хлорофилл, который вырабатывается под воздействием солнечных лучей. Параллельно с этим идет и реакция выработки в клубнях соланина. К слову, аналогичные процессы происходят и в зеленых помидорах, которые не рекомендуется употреблять в пищу даже после кулинарной обработки.
Как избежать отравления?
Концентрация соланина в зрелом картофельном клубне достигает примерно 0,05% от его массы. А вот в молодом, зеленом и проросшем картофеле она может быть в десятки раз выше. Также концентрация токсина в 3—5 раз возрастает при длительном хранении картофеля — обычно к весенним месяцам. Это связано с тем, что клубни начинают прорастать, а именно в ростках и концентрируется соланин. Употреблять такой картофель в пищу категорически не рекомендуется.
Так как выработка токсина происходит под воздействием солнечного света, большую вероятность отравления несет картофель, который хранится хорошо вымытым. Естественные загрязнения клубней препятствуют воздействию ультрафиолета. И поэтому, как бы неэстетично не выглядел немытый картофель, хранить его лучше именно в таком виде.
Также рекомендуется сразу выкидывать клубни с позеленевшей кожицей или мякотью. Кстати, большое количество таких плодов образуется при неправильной технологии посадки — недостаточном заглублении, когда клубни формируются вблизи от поверхности земли. Весь картофель, особенно молодой, должен подвергаться предварительной чистке от кожуры и термической обработке, так как большинство токсинов скапливаются именно в кожуре и соседствующих с ней слоях.
Опасными факторами, способствующими образованию соланина, являются:
— высокая концентрация минеральных удобрений в почве;
— болезни и вредители, поражающие клубни и надземные части растения;
— длительное хранение клубней и появление на них ростков;
— сорт картофеля.
Со временем селекционные характеристики картофеля ухудшаются, он дичает и накапливает в себе больше соланина. Поэтому рекомендуется регулярно, раз в 3—5 лет, обновлять семенной фонд.
Признаки интоксикации соланином и первая помощь
Обычно признаки отравления соланином проявляются через 1,5—2 часа после попадания его в организм. Интенсивность симптомов может быть различной — в зависимости от количества токсина. Обычно отравление проявляется тошнотой, рвотой, головокружением, диареей, учащением сердцебиения, повышением давления и сухостью во рту.
При первых признаках интоксикации пострадавшему рекомендуется сделать промывание желудка и дать активированный уголь. Следует обязательно обратиться к врачу, так как при большой концентрации соланина в организме возможно наступление комы и летальный исход.
Теги: Донбасс, здоровье, вред, картофель
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