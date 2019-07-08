Врачи развенчали главные мифы о головной боли

08.07.2019 09:45

Пять популярных заблуждений о головной боли.

Совсем недавно во многих СМИ мира вызвал резонанс вывод ученых из Копенгагена, что при мигрени происходит повреждение и даже уменьшение размера головного мозга, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ТОнеТО.

Однако известный нейробиолог, директор Института вычислительной биологии в Шанхае (Китай), руководитель лаборатории Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) Филипп Хайтович опроверг эту информацию и назвал топ-5 заблуждений о головной боли.

Медик считает, что частая мигрень может повредить белое вещество мозга, но к нарушениям памяти и интеллекта это не ведет.

«Я посмотрел работу коллег-ученых в оригинале — датские исследователи действительно обнаружили, что у людей с частыми приступами мигрени отмечаются необратимые изменения в мозге, — подтвердил Хайтович. — А именно, появляются лакуны (пробелы) в белом веществе мозга, из которого состоят нервные волокна, то есть «провода», соединяющие нейроны».

Однако опасность таких изменений в мозге ученый считает преувеличением.

Миф первый: мигрень непоправимо повреждает мозг и повышает риск болезни Альцгеймера

«На самом деле у человеческого мозга очень большой запас прочности, — обнадеживает профессор Хайтович. — Если появились какие-то небольшие нейродегенеративные изменения в белом веществе, в том числе лакуны, как при мигрени, это не критично. Не стоит думать, что мозг устроен как технические приборы — если какая-то проводка отсоединилась, все перестает работать. В нашем мозге много параллельных соединений, поэтому даже если 10% всех «проводов» отсоединить, заметно это ни на что не повлияет.

Что касается болезни Альцгеймера, то нейродегенерация у таких пациентов начинается очень рано, едва ли не в 20 лет, а симптомы появляются только в 60 — 70, когда умирает почти четверть нейронов в префронтальной коре. Изменения, связанные с лакунами в белом веществе, не могут спровоцировать эту болезнь».

Миф второй: частые головные боли ведут к ухудшению памяти и снижению интеллекта

«Никаких нарушений когнитивных способностей — как памяти, так и интеллекта в целом — у людей с длительными мигренями не обнаружено, — опровергает пугающий миф эксперт. Благодаря упомянутой параллельности, многочисленности соединений между нейронами в мозге, интеллектуальные способности не страдают в случае разъединения некоторых связей при появлении лакун».

Миф третий: терпеть головную боль вредно, поскольку из-за этого гибнут нервные клетки

Нейробиолог считает, что сама по себе боль нейроны не убивает, не может вести к их повреждению. В то же время слишком сильный, невыносимый приступ может вызвать болевой шок, который бьет по сердцу и чреват летальным исходом. В остальных случаях, когда боль можно терпеть, мужественный отказ от обезболивающих не вреден для организма.

С другой стороны, на то и медицина, чтобы освобождать нас от неприятных, мучительных ощущений. Так что эпизодический прием обезболивающих выглядит вполне разумно.

Миф четвертый: частый прием обезболивающих вредит печени, а для мозга безопасен

«В мозге все сбалансировано, — напоминает Филипп Хайтович. — Когда вы принимаете обезболивающие, то блокируете определенные пути между нейронами, связанные с передачей болевых ощущений. Если делать это слишком часто, в мозге могут произойти изменения, в том числе необратимые — как при длительном приеме наркотиков. Собственно, большинство сильных обезболивающих как раз являются наркотическими препаратами. Их регулярный прием в течение месяца может привести к труднопоправимым последствиям».

Миф пятый: диета и физнагрузки не помогают справиться с головной болью

При сильных приступах — когда по 10-балльной шкале боль тянет более чем на 5 баллов, спасают, как правило, только лекарства. Врач считает, что если же состояние не настолько тяжелое, то вполне могут помочь безопасные натуральные способы. В их числе — улучшение выработки собственных «обезболивающих» гормонов.

Так, серотонин, нехватка которого зачастую наблюдается при мигрени, гораздо лучше вырабатывается на свежем воздухе, поскольку синтез этого гормона зависит от концентрации кислорода. Если же не просто медленно прогуливаться, а шагать побыстрее или заниматься уличным спортом, то приток кислорода еще больше усилится, и уровень серотонина поднимется еще выше.

Также выработке болеутоляющих гормонов помогает диета с высоким содержанием триптофана. Его много в сыре, твороге, молоке, бананах и миндальных орехах.