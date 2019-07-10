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Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды
Сезонные ягоды и фрукты полезны, но при неправильном употреблении могут стать причиной увеличения веса.
Летом прилавки рынков и магазинов радуют пестрыми цветами и невероятными ароматами — клубника, черешня, малина, вишня, виноград, персики и прочие летние вкусности снабжают организм витаминами и микроэлементами, укрепляют иммунную систему. Медики рекомендуют включать их в рацион ежедневно, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
«Но стоит напомнить, что летние ягоды и фрукты полезны для фигуры и являются легким перекусом только сами по себе, а при употреблении сначала другого блюда, делают ваш обед довольно калорийным», — предупредила специалист.
150 -200 граммов ягод за один прием пищи – более чем достаточно. Главная ошибка, по словам диетологов, в том, что едим мы их в качестве десерта. В итоге, когда живот и так набит, микроэлементы и витамины из них плохо усваиваются, а количество полученных калорий возрастает.
«Тарелка клубники или небольшой стаканчик малины – это отличный полдник или даже обед (если вы успели плотно позавтракать), но ни в коем случае не десерт после супа, картошки с мясом и салата. И не добавляйте в и без того сладкие фрукты сахар и сметану», — советует эксперт.
Теги: Донбасс, здоровье, фрукты, ягоды
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