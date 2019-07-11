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Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос
11.07.2019 13:30
Самым полезным летним фруктом по мнению врачей является — абрикос.
Данный фрукт обладает высокой питательностью и при этом он низкой калорийности, что делает его незаменимым при диетах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Врачи утверждают, что абрикосы самый идеальный вариант для разгрузочных дней, они повышают настроение и тонус организма. Также абрикосы помогают при бессонице и являются профилактикой многих заболеваний.
Абрикосы рекомендуют употреблять беременным, ведь в них большое количество железа. Этот фрукт поможет очистить организм от токсинов, нормализует уровень холестерина, полезен сердечникам и гипертоникам.
Теги: Донбасс, здоровье, польза, абрикос
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