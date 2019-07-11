Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос

11.07.2019 13:30

Самым полезным летним фруктом по мнению врачей является — абрикос.

Данный фрукт обладает высокой питательностью и при этом он низкой калорийности, что делает его незаменимым при диетах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Врачи утверждают, что абрикосы самый идеальный вариант для разгрузочных дней, они повышают настроение и тонус организма. Также абрикосы помогают при бессонице и являются профилактикой многих заболеваний.

Абрикосы рекомендуют употреблять беременным, ведь в них большое количество железа. Этот фрукт поможет очистить организм от токсинов, нормализует уровень холестерина, полезен сердечникам и гипертоникам.