Все рубрики раздела
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз16:00
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- Суп может быть вреден для здоровья19:15
- Медики рассказали о невероятных свойствах абрикос13:30
- Тяжелое одеяло может повысить качество сна22:13
- Врачи предупредили об опасности бутербродов с колбасой17:16
- Врачи рассказали, как избавиться от головной боли без таблеток14:43
- Эксперты подсказали, как в июле выбрать самый вкусный арбуз12:45
- Медики рассказали, как правильно есть фрукты и ягоды07:12
Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз
С наступлением летнего сезона и появления всевозможных фруктов и ягод, врачи задались целью предупредить людей о том, что не все они могут принести пользу.
А некоторые из них могут нанести и вред здоровью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
Особое внимание врачи обращают на арбуз, и уточняют, что его нужно покупать не раньше августа, ближе к концу месяца. Покупая его в более ранние сроки, вы рискуете отравиться нитратами, которые активно используются при выращивании недобросовестными производителями. Это особенно важно помнить, когда вы угощаете детей.
Кроме этого, важно помнить, что не для всех арбуз полезен. Он состоит на 80% из воды, соответственно обладает мощным мочегонным эффектом. Учитывая этот факт, людям с заболеванием почек, не желательно есть его много. Наличие камней в почках, проблем с желудком, диареей врачи настоятельно не рекомендуют эту ягоду. Также арбуз лучше не есть тем, у кого пиелонефрит и заболевания поджелудочной железы в острой фазе.
Теги: Донбасс, врачи, арбуз
- Порошенко перебрасывает радикалов на фронт, чтобы избежать нового майдана, - "депутат ДНР"
- В Горловке и Донецке наблюдается сильный скачек онкологических заболеваний
- Дебальцевскую больницу уличили в нарушениях
- Врача, убитого в Замбии, похоронили в Донбассе
- В Украине упрощена процедура заключения деклараций с врачами
- Что может произойти с организмом, если спать больше 8 часов
- В "ДНР" заявили, что "Vodafone Украина" передал в оккупированный Донецк оборудование для стабилизации работы связи 18:02
- В Донецкой области закрыли две АЗС16:20
- В Донецке горела многоэтажка: четверо пострадавших14:00
- Ситуация на КПП ОРДО: «На Каргиле — Армагеддон, в Еленовке и на Октябре огромные очереди»13:20
- Обстановка на блокпостах в зоне ООС: На КПВВ «Новотроицкое» много машин10:20
- Возможно, «миномет с кривым дулом»: в центре Ясиноватой разорвался снаряд08:18
- «ДНР» наизнанку: население ОРДО ненавидит наемников, а местные «власти» просто «дебилы» - боевик08:00
- Новые квартиры для медсестер, уборщиц и начальника СИЗО: в Мариуполе вручили ключи 68 семьям переселенцев21:23
- Обстрел автоколонны на Донбассе: еще один военный ВСУ скончался20:30
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х19:58
- Украинцам кардинально изменили выдачу пенсии и субсидий: что необходимо знать21:20
- Ученые рассказали, какой будет погода в крупных городах мира через 30 лет21:00
- Разумков: Единственным государственным языком является украинский20:38
- Цены, зарплаты, пенсии: что изменилось за неделю20:20
- День рождения Олега Сенцова: Зеленский поразил заявлением, «скоро сможете вернуться»20:03
- Предупреждение от эксперта: в жаркую погоду ужи часто приползают на дачные участки19:44
- "Поговорим отдельно": Кличко получил от Зеленского жесткий втык19:21
- При взрыве в частном дворе погибли два ребенка19:00
- В Сбербанке заявили об огромных расходах россиян на еду18:40
- Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2019 года18:20
- Ягоды жизни. Топ-7 самых полезных ягод сезона. Рейтинг для здоровья от специалиста17:37
- Врачи рассказали, кому нельзя есть арбуз16:00
- Немцы стали существенно меньше пить пива12:00
- Раскрыты самые громкие интим-скандалы в Раде: кто, кого и как11:24
- Украинцы зарабатывают миллионы на сборе лекарственных трав07:20
- Раскрыта правда: что видят люди перед смертью?22:37
- Самый точный гороскоп на 2020 год17:46
- Митрополит Павел: "Нет украинской или русской церкви. Есть одна — Христова"16:32
- Когда появится реальный переговорный формат по Донбассу16:10
- Продукты, которые можно есть перед сном22:12
- День Петра и Павла: что можно и нельзя делать, правила и традиции
- ВСУ громят врага под Горловкой, боевики отхватывают сполна за Гранитное, десятки 200-х и 300-х
- «Иди гуляй, Господи»: Зеленский выгнал из зала заседания секретаря горсовета Борисполя
- «Порошенко соврал»: раскрыты детали трагедии на Донбассе, «украинским военным запретили…»
- ПриватБанк сделал срочное заявление, это необходимо знать всем
- Эти пять знаков Зодиака постоянно "преследует" удача
- Медики рассказали о скрытой опасности арбузов
- "ДНРовцы" с дикими криками ударили по Марьинке сверхмощными российскими ракетами УР-83
- Гройсману и не снилось: Зеленский готовит «революцию» украинцам
- 5 знаков Зодиака, обладающих самой сильной интуицией