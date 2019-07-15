Ученые выявили новую неожиданную причину ожирения

15.07.2019 12:00

Ученые из Центра интеграционных медицинских наук в Японии в ходе проведенных исследований выяснили, что активность определенного типа иммунных клеток, находящихся в тонкой кишке, может способствовать развитию ожирения.

По мнению экспертов, к набору лишнего веса может привести ряд факторов, среди которых генетика, кишечные бактерии, неправильное питание, а также работа некоторых клеток иммунитета, которые неправильно реагируют на пищу с высоким содержанием жира и стараются накапливать вредные вещества.

По словам ученых, единственным способом борьбы с проблемой — удаление данных клеток.

Источник : https://donpress.