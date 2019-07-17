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Архив - Будь здоров!

Названы продукты, ведущие к набору веса

17.07.2019 18:00
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Названы продукты, ведущие к набору веса

Чтобы быть здоровым, нужно правильно питаться.

Исследователи из Национального института здравоохранения США дали научное обоснование гипотезе о негативном влиянии промышленно обработанных продуктов на вес, сообщает Хроника.инфо со ссылкой наТелеграф.

 Усугубление проблемы ожирения в современном мире нередко связывают с доступностью продуктов, подвергшихся глубокой промышленной переработке. При этом четкого научного подтверждения данной версии не было.

Американские ученые провели эксперимент с участием 20 человек. Половине из них предложили рацион, состоящий из «рафинированных» продуктов, в том числе фаст-фуда и консервов. Вторая половина употребляла в пищу максимально натуральные продукты, подвергшиеся минимальной промышленной обработке. Ограничений в объеме пищи не было.

 Спустя две недели представители первой группы пополнели в среднем на килограмм, тогда как участники второй группы тот же килограмм потеряли.

Как выяснилось, при прочих равных условиях рацион из промышленно обработанных продуктов в среднем включает на 500 калорий в сутки больше, нежели рацион из максимально натуральных продуктов. Это и ведет к набору веса.

Тем, кто не желает поправиться, исследователи рекомендуют есть мясо и рыбу на пару или гриле, крупы, овощи и фрукты минимальной обработки. Выводы авторов эксперимента изложены в журнале Cell Metabolism.



Теги: Донбасс, вес, продукты
 
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