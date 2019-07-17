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Специалисты рассказали, в чем польза оливкового масла
Ученые из Университета Бордо провели необычное научное исследование, по итогам которого назвали уникальное свойство оливкового масла, проявляющееся даже в случае крайне редкого использования.
Как оказалось, этот продукт способствует очищению артерий и снижает риск развития инсульта у пожилых людей более чем на треть, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.
Французские ученые установили, что оливковое масло очень эффективно очищает артерии. Причем, это свойство проявляется, даже если продукт употребляется редко. В ходе проведенного исследования специалисты изучили медицинские карты более 7 600 человек, средний возраст которых составлял 65 лет. Наблюдения продолжались 5 лет. Все изменения, которые наблюдались в состоянии здоровья пациентов регулярно фиксировались.
Результаты показали, что люди, использующие для приготовления домашних блюд оливковое масло, на 41% реже подвергаются инсультам. При этом было установлено, что если продукт лишь изредка применялся, например, для приготовления салата, угроза острого нарушения кровоснабжения головного мозга была значительно ниже, в сравнении с теми добровольцами, которые его никогда не употребляли.
Как отметили авторы исследования, оливковое масло также сокращает риски развития диабета, гипертонии, ожирения. При этом употреблять его в больших количествах не рекомендуется, оливковое масло очень калорийный продукт.
Теги: Донбасс, специалист, оливковое масло
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